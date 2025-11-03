Kasım Ayı Burç Yorumları 2025 | Yapay zekaya göre bu ay burçları neler bekliyor?

Kasım Ayı Burç Yorumları 2025

Yapay zekaya göre aylık burç yorumları şu şekilde;

♈ Koç

Kasım senin için maddi düzen, gelir, harcama ve sahip olduklarınla ilgili yüzleşmeler getiriyor. Boğa Dolunayı sana "değerinin farkına var" diyor. Merkür retrosu, geçmişteki bir iş ya da işbirliğini yeniden gündeme getirebilir. Ay sonu yeni bir gelir kapısı veya yatırım fırsatı doğabilir. Duygusal olarak daha güvenli hissetmeye başlıyorsun.

♉ Boğa

Senin burcunda gerçekleşen Dolunay, bir devrin kapanışı anlamına geliyor. Kendine uzun süredir yük olan bir sorumluluk ya da ilişki artık tamamlanıyor. Akrep Yeniayı ise ortaklıklarda yeni bir sayfa açıyor. İlişkilerde derinleşme var ama kontrol etme ihtiyacından uzak durmalısın. Ay sonunda içsel huzur yeniden geliyor.

♊ İkizler

Merkür retrosu senin yöneticin, dolayısıyla etkisini en çok hissedecek burçlardan birisin. İletişim, anlaşmalar, e-postalar, seyahat planları karışabilir, ama bu da geçmişte kaçırdığın fırsatları geri getirebilir. Dolunay sağlık ve çalışma düzenine dikkat çekiyor: bedensel olarak dinlenmeye ihtiyacın var. Ay sonunda "netleşmiş" hissedeceksin.

♋ Yengeç

Ev, aile ve köklerle ilgili eski bir mesele su yüzüne çıkabilir. Jüpiter'in retro hareketiyle birlikte geçmişle yüzleşip duygusal bir barış yakalama fırsatın var. 20 Kasım'daki Akrep Yeniayı seni yaratıcı işlere, hobilerine, hatta aşka yöneltiyor. Uzun zamandır unuttuğun bir tutku yeniden alevlenebilir.

♌ Aslan

Kariyer ve görünürlük alanında önemli gelişmeler kapıda. Boğa Dolunayı, profesyonel bir başarı veya yön değişikliğini vurguluyor. Merkür retrosu ise ev ve iş arasında bir denge kurmanı gerektirebilir. Ay sonunda ise Akrep Yeniayı "içsel liderliğini" hatırlatıyor. Başkalarının onayına değil, kendi sezgine güven.

♍ Başak

İletişim, eğitim ve fikir üretimi alanlarında yoğun bir ay. Merkür retrosu seni yavaşlatacak ama daha derin düşünmeni sağlayacak. Eski bir proje yeniden gündeme gelebilir. Boğa Dolunayı seni uzaklarla ilgili bir karar almaya itebilir. Ay sonunda zihinsel bir berraklık ve içsel tatmin geliyor.