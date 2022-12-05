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Haberler Yaşam Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFE – ÜFE verileri 2022 Kasım TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 07:46

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFEÜFE verileri 2022 Kasım TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu, ne kadar oldu?

TÜİK enflasyon oranı belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. Her ayın başında, bir önceki ayın TÜİK enflasyon rakamları paylaşılıyor. Aylık TÜFE ve ÜFE verileri belli oluyor. TÜİK enflasyon oranı ile emekli ve memur zammı hesaplanmasından ötürü, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu yanıt aramakta. Kasım ayı enflasyon beklentisi, yapılan ankete göre yüzde 3,10 oldu. Ankette en düşük yüzde 1,90; en yüksek yüzde 3,83 olarak yer aldı. TÜİK yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 70,18. Peki, TÜİK kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? İşte Kasım enflasyon oranı 2022 ve detaylar…

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFE – ÜFE verileri 2022 Kasım TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu, ne kadar oldu?

Kasım ayı enflasyon oranı 2022 belli oluyor. Son dakika TÜİK duyurusu ile kasım enflasyon rakamları TÜFE ve ÜFE için belli olacak. Kira artış oranına yüzde 25 sınır getirilirken, TÜİK enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı hesaplanıyor. Bu sebepten ötürü, TÜİK enflasyon rakamları kasım ayı belli oldu mu, TÜİK enflasyon oranı kaç oldu soruları sıklıkla yanıt aramakta. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFE – ÜFE verileri 2022 Kasım TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu, ne kadar oldu?

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyonu oranı için 5 Aralık 2022'de saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulunacak.

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Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFE – ÜFE verileri 2022 Kasım TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu, ne kadar oldu?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak Kasım ayı verilerine ilişkin enflasyon beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Kasım 2022 için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFE – ÜFE verileri 2022 Kasım TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu, ne kadar oldu?

2022 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 70,18

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFE – ÜFE verileri 2022 Kasım TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu, ne kadar oldu?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 10,84

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 4 aylık yüzde 11,84 olarak netleşti.

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