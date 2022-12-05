Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFE – ÜFE verileri 2022 Kasım TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu, ne kadar oldu?

TÜİK enflasyon oranı belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. Her ayın başında, bir önceki ayın TÜİK enflasyon rakamları paylaşılıyor. Aylık TÜFE ve ÜFE verileri belli oluyor. TÜİK enflasyon oranı ile emekli ve memur zammı hesaplanmasından ötürü, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu yanıt aramakta. Kasım ayı enflasyon beklentisi, yapılan ankete göre yüzde 3,10 oldu. Ankette en düşük yüzde 1,90; en yüksek yüzde 3,83 olarak yer aldı. TÜİK yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 70,18. Peki, TÜİK kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu? İşte Kasım enflasyon oranı 2022 ve detaylar…