Kassam Tugayları kimdir? İsrail-Hamas gerilimi ile gündemde! İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, komutanı kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?

İZZEDDİN EL KASSAM TUGAYLARI NEDİR, KOMUTANI KİMDİR, KİMİ DESTEKLİYOR, KAÇ ÜYESİ VAR?

"İzzeddin el Kassam Tugayları" ("Brigades Izz ad-Din al-Qassam"), Hamas'ın askeri kanadı olarak bilinmektedir. 1987 yılında Hamas'ta kurulan ve özellikle Gazze Şeridi'nde etkili olan Filistinli bir İslami direniş hareketidir.

Organizasyon, İsrail'e karşı direnişi amaçlar ve aynı zamanda Filistin topraklarını savunmayı hedefler. Kassam Tugayları, Hamas'ın bu amacını gerçekleştirmek için kullandığı askeri ve direniş gücüdür.

Hamas'ın silahlı kanadına bu ismin verilmesinin sebebi, İzzeddin El Kassam'ın Filistin'in bağımsız ve İslami bir ülke olması için fikren harekete geçen ve ardından da bu mücadelesini silahlı direnişe çeviren ilk eylemci olmasından kaynaklıdır.

İzzeddin el Kassam Tugayları, İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapıda hareket etmektedirler.

Kassam Tugayları içerisinde herkes herkesi tanımaz. Buna bölüm sorumluları da dahildir.