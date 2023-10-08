Kassam Tugayları kimdir? İsrail-Hamas gerilimi ile gündemde! İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, komutanı kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?

İsrail Gazze gerilimi son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. İzzeddin el Kassam Tugayları, işgalci İsrail güçlerine yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Dünya gündemine oturan bu gelişme sonrası bölgede tansiyon bir anda yükseldi. İlk aşamada 5 bin roket ve havan fırlatıldığı öğrenilirken ''Kassam Tugayları kimdir, nedir?'' soruları yanıt aramaya başladı. Hamas'ın başlattığı operasyon ardından İsrail resmi savaş ilanında bulundu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Demir Kılıçlar Operasyonu' başlattı. Peki, İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, komutanı kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var? İşte Kassam Tugayları görevi nedir sorusunun yanıtı…