Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kassam Tugayları kimdir? İsrail-Hamas gerilimi ile gündemde! İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, komutanı kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?
Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:10

Kassam Tugayları kimdir? İsrail-Hamas gerilimi ile gündemde! İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, komutanı kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?

İsrail Gazze gerilimi son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. İzzeddin el Kassam Tugayları, işgalci İsrail güçlerine yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Dünya gündemine oturan bu gelişme sonrası bölgede tansiyon bir anda yükseldi. İlk aşamada 5 bin roket ve havan fırlatıldığı öğrenilirken ''Kassam Tugayları kimdir, nedir?'' soruları yanıt aramaya başladı. Hamas'ın başlattığı operasyon ardından İsrail resmi savaş ilanında bulundu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Demir Kılıçlar Operasyonu' başlattı. Peki, İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, komutanı kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var? İşte Kassam Tugayları görevi nedir sorusunun yanıtı…

Kassam Tugayları kimdir? İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?

Son dakika Kassam Tugayları kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışma dünya gündemine bomba gibi düştü. Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatması ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ''Savaştayız.'' açıklamasında bulundu. Bu gelişme sonrası savaşın tarafları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İzzeddin el Kassam Tugayları nedir sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. Sınır hattında bazı İsrail askerinin esir alındığı, tankların ele geçirildiği ve imha edildiği görülüyor. Peki, İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, komutanı kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var? İşte, ayrıntılar...

Kassam Tugayları kimdir? İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?

KASSAM TUGAYLARI 'AKSA TUFANI' OPERASYONU BAŞLATTI!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurdu.

Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e yönelik başlattıkları Aksa Tufanı'na ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kassam Tugayları kimdir? İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?

5 BİN ROKET FIRLATILDI

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kassam Tugayları kimdir? İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?

İSRAİL ORDUSU "SAVAŞ DURUMU ALARMI" İLAN ETTİ

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Kassam Tugayları kimdir? İzzeddin el Kassam Tugayları nedir, kimdir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?

İZZEDDİN EL KASSAM TUGAYLARI NEDİR, KOMUTANI KİMDİR, KİMİ DESTEKLİYOR, KAÇ ÜYESİ VAR?

"İzzeddin el Kassam Tugayları" ("Brigades Izz ad-Din al-Qassam"), Hamas'ın askeri kanadı olarak bilinmektedir. 1987 yılında Hamas'ta kurulan ve özellikle Gazze Şeridi'nde etkili olan Filistinli bir İslami direniş hareketidir.

Organizasyon, İsrail'e karşı direnişi amaçlar ve aynı zamanda Filistin topraklarını savunmayı hedefler. Kassam Tugayları, Hamas'ın bu amacını gerçekleştirmek için kullandığı askeri ve direniş gücüdür.

Hamas'ın silahlı kanadına bu ismin verilmesinin sebebi, İzzeddin El Kassam'ın Filistin'in bağımsız ve İslami bir ülke olması için fikren harekete geçen ve ardından da bu mücadelesini silahlı direnişe çeviren ilk eylemci olmasından kaynaklıdır.

İzzeddin el Kassam Tugayları, İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapıda hareket etmektedirler.

Kassam Tugayları içerisinde herkes herkesi tanımaz. Buna bölüm sorumluları da dahildir.

SON DAKİKA