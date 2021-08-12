HaberlerYaşamKastamonu'da felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı! Araçlar denize sürüklendi vatandaşlar mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 12.08.2021 10:03Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 10:23
Kastamonu'da felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı! Araçlar denize sürüklendi vatandaşlar mahsur kaldı
Kastamonu'da aşırı yağmur yağışı sonrası taşan Ezine ve İlişi Çaylarının taşması sonucu oluşan selde sular altında kalan Bozkurt ilçesinde, felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı. Gece boyu mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışan ekiplere gün ağrıdığında havadan helikopterler desteği geldi. Ezine Çayının taşması sonucu yıkılan 3 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece geç saatlere kadar sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.