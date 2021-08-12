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Haberler Yaşam Kastamonu'da felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı! Araçlar denize sürüklendi vatandaşlar mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 12.08.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 10:23

Kastamonu'da felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı! Araçlar denize sürüklendi vatandaşlar mahsur kaldı

Kastamonu'da aşırı yağmur yağışı sonrası taşan Ezine ve İlişi Çaylarının taşması sonucu oluşan selde sular altında kalan Bozkurt ilçesinde, felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı. Gece boyu mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışan ekiplere gün ağrıdığında havadan helikopterler desteği geldi. Ezine Çayının taşması sonucu yıkılan 3 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece geç saatlere kadar sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

ÖMER ÇETİN
MEVLÜT HASGÜL
Kastamonu’da felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı! Araçlar denize sürüklendi vatandaşlar mahsur kaldı

Kastamonu'da aşırı yağmur yağışı sonrası taşan Ezine ve İlişi Çaylarının taşması sonucu oluşan selde sular altında kalan Bozkurt ilçesinde, felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı.

Kastamonu’da felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı! Araçlar denize sürüklendi vatandaşlar mahsur kaldı

Gece boyu mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışan ekiplere gün ağrıdığında havadan helikopterler desteği geldi. Ezine Çayının taşması sonucu yıkılan 3 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kastamonu’da felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı! Araçlar denize sürüklendi vatandaşlar mahsur kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece geç saatlere kadar sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kastamonu’da felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı! Araçlar denize sürüklendi vatandaşlar mahsur kaldı

Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor. Kastamonu'nun 8 ilçesi sular altında kaldı. Bozkurt'tan gelen görüntüler sel dehşetini gözler önüne sererken, sel sularının yüksekliğinin 2-3 metreyi bulduğu görüldü.

Kastamonu’da felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı! Araçlar denize sürüklendi vatandaşlar mahsur kaldı

ARAÇLAR, SOKAK ARALARINDA YIĞINLAR OLUŞTURDU

Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ve yerinden sökülen ağaçlar sokak aralarında yığınlar oluşturdu.

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