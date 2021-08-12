Kastamonu’da felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı! Araçlar denize sürüklendi vatandaşlar mahsur kaldı

ARAÇLAR, SOKAK ARALARINDA YIĞINLAR OLUŞTURDU

Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ve yerinden sökülen ağaçlar sokak aralarında yığınlar oluşturdu.



