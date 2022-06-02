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Haberler Yaşam Kastamonu’da Gezilecek Yerler – Kastamonu Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:15

Kastamonu’da Gezilecek Yerler – Kastamonu Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu Anadolu tarihindeki en eski şehirlerden biridir. Türk-İslam dönemine ve antik çağa ait birçok tarihi eser bu ilde yer almaktadır. Türkiye'de açılan ilk "Kent Tarihi Müzesi" yine Kastamonu'da yer almaktadır. Kastamonu tarihi adını söz ettirmekle beraber yöreye özgü yapılan çekme helvasıyla da ismini duyurmuştur. Kastamonu'da gezilecek yerleri detaylı bir şekilde araştırıyorsanız size önereceğimiz listeye göz atabilirsiniz. Kastamonu gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar listesini bulabilirsiniz.

Kastamonu’da Gezilecek Yerler – Kastamonu Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Karadeniz Bölgesi'nin tabiat güzelliklerini barındıran Kastamonu ile doğal yaşam bakımından Türkiye'nin sayılı güzel şehirlerden bir tanesidir. Köyleri, kanyonları, koyları, şelaleleri ve doğal yaşam parkları gibi birçok farklı doğal güzellikleri bir arada bulabilirsiniz. Kastamonu'nun Abana, Cide, İnebolu, Tosya, Daday, Merkez İlçe, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Şenpazar, Devrekani, Doğanyurt, Azdavay, Ağlı, Araç, Bozkurt, Hanönü, İhsangazi ve Seydiler ilçelerinde gezilecek birçok nokta bulunmaktadır. Batı Karadeniz Bölgesi'nde konumlanan Kastamonu, Osmanlı mimarisi etkilerini taşıyan önemli eserlere sahiptir. Bu yönüyle Kastamonu'nun neredeyse her bölgesi tarih kokmaktadır. Bu da her yıl binlerce turisti çekmektedir. Ayrıca doğa tutkunları Kastamonu'ya giderek kamp, gezi ve tur gibi etkinliklere katılmaktadırlar. Kastamonu'da gezilecek yerleri sizler için hazırladık. Kastamonu gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar için hemen listemize göz atabilirsiniz.

Kastamonu’da Gezilecek Yerler – Kastamonu Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kastamonu Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  1. Kastamonu Arkeoloji Müzesi
  2. Kastamonu Kalesi
  3. Saat Kulesi
  4. Liva Paşa Konağı Etnografya Müzesi
  5. Şapka Müzesi
  6. Etnografya Müzesi
  7. Nasrullah Kadı Cami
  8. Kent Tarihi Müzesi
  9. Nasrullah Köprüsü
  10. İsmail Bey Külliyesi
  11. Karaçomak Barajı
  12. Kent Tarihi Müzesi
  13. Yakupağa Külliyesi
  14. İstiklâl Yolu Parkı
  15. Kastamonu Şapka Müzesi
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Kastamonu’da Gezilecek Yerler – Kastamonu Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Kastamonu Kalesi
  2. Saat Kulesi
  3. Kastamonu Arkeoloji Müzesi
  4. Kastamonu Konakları
  5. Pompeipolis Antik Kenti
  6. Liva Paşa Etnografya Müzesi
  7. Nasurullah Camii
  8. Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi
  9. İsmail Bey Konağı
  10. Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi
Kastamonu’da Gezilecek Yerler – Kastamonu Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kastamonu Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Valla Kanyonu
  2. Küre Dağları Milli Parkı
  3. Ilgarini Mağarası
  4. Kerempe Feneri
  5. Ilıca Şelalesi
  6. Dipsizgöl Tabiat Parkı
  7. Çatak Kanyonu
  8. Horma Kanyonu
  9. Gideros Koyu
  10. Geriş Tepesi
  11. Ilgaz Dağı Milli Parkı
  12. Kadınçayırı Tabiat Parkı
Kastamonu’da Gezilecek Yerler – Kastamonu Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kastamonu'ya gezi planı düşünüyorsanız bunu özellikle yaz mevsiminde yapmanızı tavsiye ederiz. Çünkü Kastamonu doğal tabiat güzellikleriyle meşhurdur. Bu güzelliklerden faydalanmak istiyorsanız güneşli havaları tercih etmelisiniz. Ayrıca kanyon, şelale vb. yerler için uygun kıyafetler ve araçlarla gitmeniz, rahat bir gezi yapmanıza yardımcı olacaktır.

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