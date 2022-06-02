Kastamonu’da Gezilecek Yerler – Kastamonu Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Karadeniz Bölgesi'nin tabiat güzelliklerini barındıran Kastamonu ile doğal yaşam bakımından Türkiye'nin sayılı güzel şehirlerden bir tanesidir. Köyleri, kanyonları, koyları, şelaleleri ve doğal yaşam parkları gibi birçok farklı doğal güzellikleri bir arada bulabilirsiniz. Kastamonu'nun Abana, Cide, İnebolu, Tosya, Daday, Merkez İlçe, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Şenpazar, Devrekani, Doğanyurt, Azdavay, Ağlı, Araç, Bozkurt, Hanönü, İhsangazi ve Seydiler ilçelerinde gezilecek birçok nokta bulunmaktadır. Batı Karadeniz Bölgesi'nde konumlanan Kastamonu, Osmanlı mimarisi etkilerini taşıyan önemli eserlere sahiptir. Bu yönüyle Kastamonu'nun neredeyse her bölgesi tarih kokmaktadır. Bu da her yıl binlerce turisti çekmektedir. Ayrıca doğa tutkunları Kastamonu'ya giderek kamp, gezi ve tur gibi etkinliklere katılmaktadırlar. Kastamonu'da gezilecek yerleri sizler için hazırladık. Kastamonu gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar için hemen listemize göz atabilirsiniz.