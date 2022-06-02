Kastamonu’da Gezilecek Yerler – Kastamonu Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu Anadolu tarihindeki en eski şehirlerden biridir. Türk-İslam dönemine ve antik çağa ait birçok tarihi eser bu ilde yer almaktadır. Türkiye'de açılan ilk "Kent Tarihi Müzesi" yine Kastamonu'da yer almaktadır. Kastamonu tarihi adını söz ettirmekle beraber yöreye özgü yapılan çekme helvasıyla da ismini duyurmuştur. Kastamonu'da gezilecek yerleri detaylı bir şekilde araştırıyorsanız size önereceğimiz listeye göz atabilirsiniz. Kastamonu gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar listesini bulabilirsiniz.