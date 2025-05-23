Kastamonu’da kan donduran "kesik baş" cinayeti! "Şerife azmettirdi ben de yaptım..."

NİYAZİ K.'NIN İTİRAFI: "ŞERİFE BENİ OYUNA GETİRDİ"



Niyazi K.'nin dilekçesinde yer alan ifadeler, olayın detaylarını gözler önüne serdi. Şerife K.'nın eniştesi Adem Yeşilgil'i hastane bahanesiyle çağırdığını belirten Niyazi K., olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Şerife, Adem'i Gömeç köyü mevkiine çağırdı. Adem'in aracı, evimi gözetleyen araçtı. Bana 2 milyon lira ceza kestiğini söyledi ve eşimi tehdit etti. Panikle silahımı çekip ateş ettim. Adem yere düştü, Şerife alkol ve sakinleştirici verdi. Sonrasını hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda Şerife, Adem'in kesik başının fotoğrafını gösterdi. Şerife ve Adem, beni namusumla sınayıp bir oyuna çekti." Niyazi K., Şerife K.'nın Adem'le 3,5 yıllık bir ilişkisi olduğunu ve cinayetin planlı olduğunu iddia etti.