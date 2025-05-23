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Kastamonu’da kan donduran "kesik baş" cinayeti! "Şerife azmettirdi ben de yaptım..."
Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
14:08
Kastamonu’da kan donduran "kesik baş" cinayeti! "Şerife azmettirdi ben de yaptım..."
Kastamonu'da 5 Mayıs 2024'te Adem Yeşilgil'in başı kesilerek sulama kanalına atıldığı vahşi cinayet davasında yeni gelişmeler yaşandı. Sanıklardan Niyazi K., Şerife K.'nın kendisini azmettirdiğini ve yasak ilişkiyle tehdit ettiğini iddia etti. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet talep ederken, duruşma ertelendi. İşte kan donduran olayın detayları...