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Haberler Yaşam Kastamonu’da kan donduran "kesik baş" cinayeti! "Şerife azmettirdi ben de yaptım..."
Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 14:08

Kastamonu’da kan donduran "kesik baş" cinayeti! "Şerife azmettirdi ben de yaptım..."

Kastamonu'da 5 Mayıs 2024'te Adem Yeşilgil'in başı kesilerek sulama kanalına atıldığı vahşi cinayet davasında yeni gelişmeler yaşandı. Sanıklardan Niyazi K., Şerife K.'nın kendisini azmettirdiğini ve yasak ilişkiyle tehdit ettiğini iddia etti. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet talep ederken, duruşma ertelendi. İşte kan donduran olayın detayları...

İHA
Kastamonu’da kan donduran kesik baş cinayeti! Şerife azmettirdi ben de yaptım...

Kastamonu'nun Merkez ilçesi Dere köyü mevkiinde 5 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen korkunç cinayet, Türkiye'yi sarsmıştı. Terk edilmiş bir aracı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset buldu.

Kastamonu’da kan donduran kesik baş cinayeti! Şerife azmettirdi ben de yaptım...

Cesedin, 4 gündür kayıp olan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde yaşayan Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu belirlendi. Dört günlük arama sonucunda Yeşilgil'in kafası, cesedin bulunduğu yerden 2 bin 200 metre uzakta bulundu. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, cinayeti işlediği tespit edilen Şerife K., Niyazi K. ve E.Ö. gözaltına alınarak tutuklandı.

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Kastamonu’da kan donduran kesik baş cinayeti! Şerife azmettirdi ben de yaptım...

DAVA SÜRECİNDE ŞOK İDDİALAR

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar Şerife K., Niyazi K. ve E.Ö. hakkında "mala zarar verme, kasten öldürme, gece vakti silahla yağma" suçlamalarıyla yargılama devam etti. Son duruşmada Niyazi K. ve E.Ö. hazır bulunurken, Şerife K. SEGBİS'teki teknik sorun nedeniyle katılamadı. Niyazi K., mahkemeye sunduğu dilekçede çarpıcı iddialarda bulundu. Şerife K. ile gönül ilişkisi yaşadığını ve ayrılmak istediğinde cinsel içerikli videolarla tehdit edildiğini öne süren Niyazi K., cinayetin Şerife K.'nın azmettirmesiyle gerçekleştiğini savundu.

Kastamonu’da kan donduran kesik baş cinayeti! Şerife azmettirdi ben de yaptım...

NİYAZİ K.'NIN İTİRAFI: "ŞERİFE BENİ OYUNA GETİRDİ"

Niyazi K.'nin dilekçesinde yer alan ifadeler, olayın detaylarını gözler önüne serdi. Şerife K.'nın eniştesi Adem Yeşilgil'i hastane bahanesiyle çağırdığını belirten Niyazi K., olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Şerife, Adem'i Gömeç köyü mevkiine çağırdı. Adem'in aracı, evimi gözetleyen araçtı. Bana 2 milyon lira ceza kestiğini söyledi ve eşimi tehdit etti. Panikle silahımı çekip ateş ettim. Adem yere düştü, Şerife alkol ve sakinleştirici verdi. Sonrasını hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda Şerife, Adem'in kesik başının fotoğrafını gösterdi. Şerife ve Adem, beni namusumla sınayıp bir oyuna çekti." Niyazi K., Şerife K.'nın Adem'le 3,5 yıllık bir ilişkisi olduğunu ve cinayetin planlı olduğunu iddia etti.

Kastamonu’da kan donduran kesik baş cinayeti! Şerife azmettirdi ben de yaptım...

E.Ö.: "CİNAYETTEN HABERİM YOK"

Tutuksuz yargılanan E.Ö., cinayetle ilgisinin olmadığını savunarak, "Bir araç sattım, mağdur oldum. Ne uyuşturucu ne de cinayetle bağlantım var" dedi. E.Ö., olaydan habersiz olduğunu ve adliyede gerçekleri öğrendiğini belirtti.