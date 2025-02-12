Haberler
Yaşam
Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
13:54
Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında!
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı bazı il ve ilçelerde eğitime ara verdirmişti. Kastamonu'nun bazı ilçeleri için de taşımalı eğitim üzerine ara açıklaması yapılmıştı. Yeni okul günü için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında. Kastamonu'da yarın okul var mı sorusuna yanıt verecek Meteorolojik değerlendirmeler alınıyor. Peki; 13 Şubat 2025 Perşembe Kastamonu'da okullar tatil mi?