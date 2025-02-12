Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında!

Kastamonu'da yarın okul var mı yok mu, kar tatili açıklaması geldi mi gibi sorular bölgede bulunan öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Valilik ve kaymakamlık açıklamaları takip edilirken bazen ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü de duyuru için tercih edilebiliyor. Peki; 13 Şubat Kastamonu'da okullar tatil mi?