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Haberler Yaşam Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:54

Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında!

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı bazı il ve ilçelerde eğitime ara verdirmişti. Kastamonu'nun bazı ilçeleri için de taşımalı eğitim üzerine ara açıklaması yapılmıştı. Yeni okul günü için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında. Kastamonu'da yarın okul var mı sorusuna yanıt verecek Meteorolojik değerlendirmeler alınıyor. Peki; 13 Şubat 2025 Perşembe Kastamonu'da okullar tatil mi?

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında!

Kastamonu'da yarın okul var mı yok mu, kar tatili açıklaması geldi mi gibi sorular bölgede bulunan öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Valilik ve kaymakamlık açıklamaları takip edilirken bazen ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü de duyuru için tercih edilebiliyor. Peki; 13 Şubat Kastamonu'da okullar tatil mi?

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında!

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da 13 Şubat perşembe günü kar tatili olduğu yönünde henüz bir açıklama yok. Kar tatili açıklamaları Kastamonu Valiliği üzerinden takip ediliyor.

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Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında!

12 Şubat Çarşamba günü Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.

Yeni ders gününde Meteorolojik veriler kontrol ediliyor.

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında!

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu bugün çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı olarak 4 derece sıcaklıkta seyrediyor.

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Kastamonu Valiliği kar tatili açıklamasında!
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