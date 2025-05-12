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Katil Avcısı (Hunter Killer) filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Katil Avcısı filmi kaç yılında çekildi?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
15:20
Katil Avcısı (Hunter Killer) filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Katil Avcısı filmi kaç yılında çekildi?
İngilizce'de 'Hunter Killer' olan Katil Avcısı filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Gerard Butler ve Gary Oldman gibi önemli isimlerin yer aldığı filmin konusu ve oyuncularına dair bilgiler merak ediliyor. Katil Avcısı filminin yöetmen koltuğunda ise Donovan Marsh oturuyor. Peki, Katil Avcısı filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Katil Avcısı filmi kaç yılında çekildi?