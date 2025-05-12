Katil Avcısı (Hunter Killer) filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Katil Avcısı filmi kaç yılında çekildi?

KATİL AVCISI (HUNTER KILLER) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya'ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı'na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır.