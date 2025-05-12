Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Katil Avcısı (Hunter Killer) filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Katil Avcısı filmi kaç yılında çekildi?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 15:20

Katil Avcısı (Hunter Killer) filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Katil Avcısı filmi kaç yılında çekildi?

İngilizce'de 'Hunter Killer' olan Katil Avcısı filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Gerard Butler ve Gary Oldman gibi önemli isimlerin yer aldığı filmin konusu ve oyuncularına dair bilgiler merak ediliyor. Katil Avcısı filminin yöetmen koltuğunda ise Donovan Marsh oturuyor. Peki, Katil Avcısı filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Katil Avcısı filmi kaç yılında çekildi?

Katil Avcısı Hunter Killer filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Katil Avcısı filmi kaç yılında çekildi?

2018 yılında vizyona giren Katil Avcısı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Donovan Marsh yönetmenliğinde çekilen filmde birbirinden önemli oyuncu bulunuyor. Peki, Katil Avcısı filmi konusu ne ve oyuncuları kimler?

Katil Avcısı Hunter Killer filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Katil Avcısı filmi kaç yılında çekildi?

KATİL AVCISI (HUNTER KILLER) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya'ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı'na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Katil Avcısı Hunter Killer filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Katil Avcısı filmi kaç yılında çekildi?

"Kod Adı: Olympus", "Uzaydan Gelen Fırtına" ve "Suç Takımı" gibi aksiyon filmlerinde izlediğimiz Gerard Butler'ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Başrol

Butler'a filmde, "En Karanlık Saat" ile bu sene Oscar kazanan Gary Oldman, geçtiğimiz sene "John Wick 2"de izlediğimiz Common, Emmy adaylığı bulunan Linda Cardellini, geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör Michael Nyqvist, "Black Sails" dizisinden tanıdığımız Toby Stephens, Caroline Goodall ve Ryan McPartlin gibi isimler eşlik ediyor. Filmin senaryosunu ise Arne Schmidt ve Jamie Moss kaleme alıyor.