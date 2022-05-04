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Haberler Yaşam Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan'ın muhteşem değişimi görenleri şaşırtıyor! “Sana ne olmuş böyle?” diyorlar…
Giriş Tarihi: 04.05.2022 08:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 08:30

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan'ın muhteşem değişimi görenleri şaşırtıyor! “Sana ne olmuş böyle?” diyorlar…

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde tıp öğrencisi Aslı'yı canlandıran Pelin Karahan'ın değişimi görenleri hayrete düşürdü. 11 kilo verdiğini açıklayan ünlü isim Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere takıldı. Ses getiren pek çok projede rol alan Pelin Karahan fit görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan’ın muhteşem değişimi görenleri şaşırtıyor! “Sana ne olmuş böyle?” diyorlar…

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren ünlü oyuncu Pelin Karahan yürüyüş yaparken görüntülendi. Uzun bir süredir spor yaptığını ve düzenli beslendiğini açıklayan Pelin Karahan kendisini görenlerin şaşırdığını ifade etti. "Görenler şaşırıyor, Sana ne olmuş böyle?" diyorlar ifadelerini kullandı.

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan’ın muhteşem değişimi görenleri şaşırtıyor! “Sana ne olmuş böyle?” diyorlar…

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Yalıkavak Marina'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan’ın muhteşem değişimi görenleri şaşırtıyor! “Sana ne olmuş böyle?” diyorlar…

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, "Çocuklar için geldik. Çok yoğun bir tempodan çıktığımız için böyle sinlenmeye ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan’ın muhteşem değişimi görenleri şaşırtıyor! “Sana ne olmuş böyle?” diyorlar…

37 yaşındaki oyuncu, "Bedri Bey de burada çocuklarla evde. Ben de yürüyüşe çıktım. Spor yapmaktan keyif alıyorum." dedi.

Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan’ın muhteşem değişimi görenleri şaşırtıyor! “Sana ne olmuş böyle?” diyorlar…

"11 KİLO VERDİM"

Zayıfladığını belirten ünlü isim, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

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