Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan’ın muhteşem değişimi görenleri şaşırtıyor! “Sana ne olmuş böyle?” diyorlar…

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren ünlü oyuncu Pelin Karahan yürüyüş yaparken görüntülendi. Uzun bir süredir spor yaptığını ve düzenli beslendiğini açıklayan Pelin Karahan kendisini görenlerin şaşırdığını ifade etti. "Görenler şaşırıyor, Sana ne olmuş böyle?" diyorlar ifadelerini kullandı.