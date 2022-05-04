Haberler
Yaşam
Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan'ın muhteşem değişimi görenleri şaşırtıyor! “Sana ne olmuş böyle?” diyorlar…
Giriş Tarihi: 04.05.2022 08:29
Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
08:30
Kavak Yelleri’nin Aslı’sı Pelin Karahan'ın muhteşem değişimi görenleri şaşırtıyor! “Sana ne olmuş böyle?” diyorlar…
Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde tıp öğrencisi Aslı'yı canlandıran Pelin Karahan'ın değişimi görenleri hayrete düşürdü. 11 kilo verdiğini açıklayan ünlü isim Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere takıldı. Ses getiren pek çok projede rol alan Pelin Karahan fit görüntüsüyle büyük beğeni topladı.