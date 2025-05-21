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Haberler Yaşam Kavurucu sıcaklar geliyor: 10 derece birden artacak! İşte Türkiye hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:34

Kavurucu sıcaklar geliyor: 10 derece birden artacak! İşte Türkiye hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, vatandaşları hafta sonu etkili olacak sıcak havalara karşı uyararak, "Pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde ağırlıklı olmak üzere, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkıyor" dedi.

DHA
Kavurucu sıcaklar geliyor: 10 derece birden artacak! İşte Türkiye hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.

Kavurucu sıcaklar geliyor: 10 derece birden artacak! İşte Türkiye hava durumu raporu!

Macit, perşembe günü yurt genelinde yağış beklemediklerini kaydederek, "Cuma günü Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunda, cumartesi ve pazar günü Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık geçecek. "

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Kavurucu sıcaklar geliyor: 10 derece birden artacak! İşte Türkiye hava durumu raporu!

SICAKLIKLAR 10 DERECE ARTACAK

"Buna paralel olarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde ağırlıklı olmak üzere, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkıyor. Özellikle vatandaşlarımızı sıcak havaya karşı uyarıyoruz. Pazar günü ise yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisine giriyor. "

Kavurucu sıcaklar geliyor: 10 derece birden artacak! İşte Türkiye hava durumu raporu!

"Pazar günü Marmara ve Ege'de başlayan yağışlar, pazartesi ve salı günü ise Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'da devam edecek. Hava sıcaklığının da özellikle Marmara ile Ege'de azalmasını bekliyoruz pazartesi günü. Fakat pazar gününe kadar mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir hava sıcaklığı mevcut olacak" ifadelerini kullandı.

Kavurucu sıcaklar geliyor: 10 derece birden artacak! İşte Türkiye hava durumu raporu!

'ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR'

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hava tahminlerini açıklayan Macit, "Ankara'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının cuma, cumartesi, pazar günü 30 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da da önümüzdeki 3 gün yağış yok, az bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı 26 ila 28 derece civarında. İzmir'de de yağış beklenmiyor; cuma, cumartesi dahil olmak üzere. Hava sıcaklığı da 32-33 derece civarında olacak. "