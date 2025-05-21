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Kavurucu sıcaklar geliyor: 10 derece birden artacak! İşte Türkiye hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
16:34
Kavurucu sıcaklar geliyor: 10 derece birden artacak! İşte Türkiye hava durumu raporu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, vatandaşları hafta sonu etkili olacak sıcak havalara karşı uyararak, "Pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde ağırlıklı olmak üzere, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkıyor" dedi.