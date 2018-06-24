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Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...

Türkiye 'da, bayramda kaybolan kız çocuğu Leyla Aydemir'den gelecek haberi bekliyor. Arama çalışmaları günlerdir aralıksız sürüyor... Ağrı Valiliği son olarak kamuoyuna şu açıklamayı yaptı: Arama faaliyeti kaybolan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiçbir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir.

Giriş Tarihi: 24.06.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 14:27
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Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...
Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Ağrı Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...

'da ailesiyle 10 gün önce bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...
Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Ağrı Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...

ÇALIŞMALAR HİÇBİR ŞEKİLDE DURMAYACAK

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtildi.

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Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...
Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Ağrı Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...

Bazı basın ve yayın organlarında Leyla Aydemir'in aranması faaliyetine seçim nedeniyle bir gün ara verildiğine ilişkin haberlerin yer aldığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:"Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına seçim için bir gün ara verildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...
Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Ağrı Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...

Açıklamada, Aydemir'in başta güvenlik birimleri olmak üzere ve il dışından gelen tüm ekiplerce aranmasına devam edildiği belirtilerek, "Arama faaliyeti kaybolan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiçbir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

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Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...
Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Ağrı Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...

KAYIP LEYLA'NIN AİLESİNİ YIKAN TELEFON!

'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken Leyla'nın amcasına gelen bir telefon ise güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

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Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...
Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Ağrı Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...

'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla yedinci günde sazlık ve bataklık arazide arandı. Aydemir'in köyde gidebileceği alanlar, uzman ekipler eşliğinde yeniden tarandı. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...
Kayıp çocuk Leyla Aydemir bulundu mu? Ağrı Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi...

LEYLA'NIN AMCASINA GELEN TELEFON: "LEYLA ELİMİZDE. BAŞINIZ SAĞ OLSUN"

Öte yandan bugün Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'e gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Leyla'nın amcası gelen telefon ihbarını jandarma ekipleriyle paylaştı.

İhbarda kendisini bir kadının aradığını belirten amca Yusuf Aydemir, "Gizli numaradan bir kadın aradı. Leyla bizde. Başınız sağ olsun. Yazık oldu dedi. Sonra telefonu komutana götürdüm ve karşıdaki kadın telefonu hemen kapattı" diye konuştu. Jandarma ekipleri gelen telefonunun tespiti için çalışmalara başladı.

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