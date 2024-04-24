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Haberler Yaşam Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Ekipler o ihtimal üzerinde duruyor: Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı
Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 18:36

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Ekipler o ihtimal üzerinde duruyor: Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den aylar sonra gelen ilk iz için ekipler seferber oldu. Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan cesedin ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olma ihtimali güçleniyor. Bölgede devam eden arama ve inceleme çalışmalarında Korhan Berzeg'in şahsına ait çok sayıda malzeme bulundu. Berzeg'e ait cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı ise ekipleri tek bir ihtimale yöneltti.

GÖKHAN DAĞLI
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Ekipler o ihtimal üzerinde duruyor: Cüzdan ve banka kartında diş izi detayı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen cesedin bulunduğu Gelgeç Mahallesi'ndeki dere yatağında arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor. 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT, kadavra köpekleri ve drone ile devam eden çalışmalar kapsamında Korhan Berzeg'e ait çok sayıda malzemeye ulaşıldı.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Ekipler o ihtimal üzerinde duruyor: Cüzdan ve banka kartında diş izi detayı

BERZEG'E AİT EŞYALARA ULAŞILDI

Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmaları sonucunda; 1 Adet Korhan Berzeg adına kimlik kartı, 1 Adet Korhan Berzeg adına sürücü belgesi, 3 Adet Korhan Berzeg adına banka kartı, 1 Adet Korhan Berzeg adına kredi kartı, 1 Adet Korhan Berzeg adına parçalanmış istanbul ücretsiz taşıma kartı, 1 Adet sağlam durumda Korhan Berzeg adına istanbul mavi kart, 1 Adet araç anahtarı ve muhtelif anahtarlar, 1 Adet parçalanmış kahverengi cüzdan ve bir miktar para bulundu.

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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Ekipler o ihtimal üzerinde duruyor: Cüzdan ve banka kartında diş izi detayı

EKİPLER HAYVAN SALDIRISI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Cüzdanda ve banka kartlarının üzerinde vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlandı. Dere kenarında bulunan pantolonun da paça kısımlarından parçalanmış olduğu ve bu durumun hayvan saldırısı ihtimalini güçlendirdiği, cesedin ise hayvanlar tarafından dere kenarına getirilmiş olduğu değerlendiriliyor.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Ekipler o ihtimal üzerinde duruyor: Cüzdan ve banka kartında diş izi detayı

Diğer yandan Alzheimer hastası başlangıcı olan Korhan Berzeg'in yolunu kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg'in inmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Ekipler o ihtimal üzerinde duruyor: Cüzdan ve banka kartında diş izi detayı

Gergeç Mahallesi'nde içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yaptığı esnada Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçalarını bulan Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay ise yaşananları şöyle anlattı:

"Dere yatağında bir su borusu patlamıştı. Hakkı abi ile beraber dere yatağındaki bu su borusunu takip ederek giderken su yatağının 1 metre ilerisinde pantolon gördüm. 1 metre yukarısında da gömlek vardı.

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