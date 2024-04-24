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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Ekipler o ihtimal üzerinde duruyor: Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı
Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
18:36
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Ekipler o ihtimal üzerinde duruyor: Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den aylar sonra gelen ilk iz için ekipler seferber oldu. Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan cesedin ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olma ihtimali güçleniyor. Bölgede devam eden arama ve inceleme çalışmalarında Korhan Berzeg'in şahsına ait çok sayıda malzeme bulundu. Berzeg'e ait cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı ise ekipleri tek bir ihtimale yöneltti.