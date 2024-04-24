Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Ekipler o ihtimal üzerinde duruyor: Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı

Gergeç Mahallesi'nde içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yaptığı esnada Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçalarını bulan Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay ise yaşananları şöyle anlattı:

"Dere yatağında bir su borusu patlamıştı. Hakkı abi ile beraber dere yatağındaki bu su borusunu takip ederek giderken su yatağının 1 metre ilerisinde pantolon gördüm. 1 metre yukarısında da gömlek vardı.