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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg öldürüldü mü? Avukatından dikkat çeken açıklama!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
11:29
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg öldürüldü mü? Avukatından dikkat çeken açıklama!
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'da Balıkesir'deki yazlık evinden yürüyüş işin ayrıldı. Tam 312 gün sonra evine 4 kilometre uzaklıkta bulunan kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu anlaşıldı. Ölümüyle ilgili gizem hala çözülemezken, ailenin avukatı Emre Akkaş, Berzeg'in ölümünde cinayet şüphesine vurgu yaptı: Soru işaretleri var!