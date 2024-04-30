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Haberler Yaşam Kayıp ekonomist Korhan Berzeg öldürüldü mü? Avukatından dikkat çeken açıklama!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:29

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg öldürüldü mü? Avukatından dikkat çeken açıklama!

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'da Balıkesir'deki yazlık evinden yürüyüş işin ayrıldı. Tam 312 gün sonra evine 4 kilometre uzaklıkta bulunan kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu anlaşıldı. Ölümüyle ilgili gizem hala çözülemezken, ailenin avukatı Emre Akkaş, Berzeg'in ölümünde cinayet şüphesine vurgu yaptı: Soru işaretleri var!

DHA
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg öldürüldü mü? Avukatından dikkat çeken açıklama!

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine giden ekonomist Korhan Berzeg, geçen yıl 17 Haziran'da köpeği 'Tina' ile dışarı çıktı. Bir dönem Dünya Bankası'nda da çalışan Berzeg'ten bir daha haber alınamadı. Berzeg'i arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, 'Tina' 74 gün sonra evine geri döndü. GPS takılarak çalışmalara dahil edilen 'Tina'lı aramalar da sonuçsuz kaldı. Ekip sayının artırıldığı çalışmalar, geçen yıl 24 Ekim'de son buldu.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg öldürüldü mü? Avukatından dikkat çeken açıklama!

312 GÜN SONRA HEYECANLANDIRAN GELİŞME!

Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg öldürüldü mü? Avukatından dikkat çeken açıklama!

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg öldürüldü mü? Avukatından dikkat çeken açıklama!

KEMİK PARÇALARINDAN ALINAN ÖRNEK KIZIYLA EŞLEŞTİ

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Diğer yandan Korhan Berzeg'in diğer kemiklerinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg öldürüldü mü? Avukatından dikkat çeken açıklama!

28 Nisan'daki aramalarda, bazı kemik parçaları bulundu. Kafatasına ait olduğu belirtilen kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ile 62 personelin katıldığı arama çalışmaları 7'inci gününe girdi.Bugün yapılan aramalarda Jandarma Komando ekipleri, biri insana ait olduğu düşünülen kafatası kemiği olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait eşyalara ulaştı.

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