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Haberler Yaşam Kayseri bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kayseri’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:47

Kayseri bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kayseri’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayını idrak edip bayrama erişmenin huzuru ve mutluluğunu taşırken, Kayseri'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. Kendisine cuma namazı farz kılınan her müminin bayram sabahı yapacağı ilk iş bayram namazını eda etmektir. Çocuk yaşlı milyonlarca Müslümanın camilere akın edeceği 30 Mart'ta sabah namazının ardından bayram namazları kılınacak. İşte, Diyanet il il namaz vakitleri listesine göre Kayseri bayram namazı saati…

Kayseri bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kayseri’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram sabahına namazla başlamak vaciptir. Hal böyle olunca, Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazını eda etmek, akabinde bayramlaşmak hem dini bir gereklilik hem de gelenek halini almıştır. Ezan vaktini merak eden vatandaşlar Kayseri'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt ararken Diyanet'in il il namaz vakitleri listesi ile bu soru cevap buldu. İşte 30 Mart 2025 Kayseri bayram namazı saati.

Kayseri bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kayseri’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
Buna göre;
30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Kayseri bayram namazı saati 06:56 olarak belirlendi.

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Kayseri bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kayseri’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAMLAŞMAK FARZ MI, SÜNNET Mİ?
Müslümanların, en önemli sevinç günleri olan ve bizzat Hz. Peygamber (asm) tarafından ilan edilen Ramazan ve Kurban bayramlarında birbirlerini tebrik etmeleri, el sıkışmaları, küçüklerin büyüklerin ellerini öpmesi, yemek ve tatlı ikram etme, hediyeleşme şeklindeki uygulamaları zaman içinde gelişerek meşru gelenek halini almıştır.

Bayramlaşmanın hükmüne gelince, gerek Kur'an gerekse Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetinde bayramlaşmanın farz veya vacip olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır. Buna ancak sünnet ve güzel âdetler diyebiliriz.

Sünnet niyetiyle yapılan bayramlaşmalar sıla-ı rahim ve muhabbete vesile olduğu için sevaptır.

Kayseri bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kayseri’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI?

Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bu noktada kendisine Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı vaciptir.

"Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" (Buhârî, "ʿÎdeyn", 3; Müslim, "Eḍâḥî", 7) meâlindeki hadise dayanarak ramazan ve kurban bayramlarının bayram namazının kılınmasıyla başladığını söylemek mümkündür.

Kayseri bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kayseri’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle birlikte kılınır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde namaza başlanır:
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat sessizce Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekate kalkılır.