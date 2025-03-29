Kayseri bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kayseri’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAMLAŞMAK FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Müslümanların, en önemli sevinç günleri olan ve bizzat Hz. Peygamber (asm) tarafından ilan edilen Ramazan ve Kurban bayramlarında birbirlerini tebrik etmeleri, el sıkışmaları, küçüklerin büyüklerin ellerini öpmesi, yemek ve tatlı ikram etme, hediyeleşme şeklindeki uygulamaları zaman içinde gelişerek meşru gelenek halini almıştır.

Bayramlaşmanın hükmüne gelince, gerek Kur'an gerekse Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetinde bayramlaşmanın farz veya vacip olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır. Buna ancak sünnet ve güzel âdetler diyebiliriz.

Sünnet niyetiyle yapılan bayramlaşmalar sıla-ı rahim ve muhabbete vesile olduğu için sevaptır.