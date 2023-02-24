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Haberler Yaşam Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri'de fay hattı var mı, nereden geçiyor, hangi ilçeler riskli, kaçıncı derece?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 12:01

Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri'de fay hattı var mı, nereden geçiyor, hangi ilçeler riskli, kaçıncı derece?

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi ardından Türkiye deprem risk haritası üzerinde araştırmalar başladı. Geçtiğimiz günlerde kaydedilen 3.9 büyüklüğündeki Kayseri depremi de araştırmaları hızlandırdı. Bölgedeki risk durumu sorgulanıyor. Kayseri deprem risk haritası araştırılıyor. 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktaları belirten diri fay hattı haritası ile Kayseri fay hattı aktif mi, var mı, nereden geçiyor soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte, tüm merak edilenler…

Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri’de fay hattı var mı, nereden geçiyor, hangi ilçeler riskli, kaçıncı derece?

Kayseri deprem risk haritası gündemdeki yerini aldı. 3. Derece risk bölgesi olduğu bilinen Kayseri'de fay hattı var mı, nereden geçiyor, deprem riski taşıyan ilçeler hangileri gibi sorular yanıt aramaya başladı. MTA diri fay hattı haritası üzerinde sorgulanmaya başlayan riskli iller ve ilçeler yüzyılın felaketi ile birlikte yakın mercek altına alındı. İşte, Kayseri deprem riski

Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri’de fay hattı var mı, nereden geçiyor, hangi ilçeler riskli, kaçıncı derece?

KAYSERİ DEPREM RİSK HARİTASI

Kayseri deprem riski bulunan illerden biri. Bu il AFAD tarafından paylaşılan deprem tehlike haritasına göre 3. Derece deprem bölgeleri arasında.

Erciyes Fayı ve Erkilet Fay Zonu bulunan ilde ayrıca diri fay hattının geçtiği ilçeler de bulunuyor.

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Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri’de fay hattı var mı, nereden geçiyor, hangi ilçeler riskli, kaçıncı derece?

KAYSERİ'DE FAY HATTI GEÇEN İLÇELER

Kayseri diri fay hattı geçen ilçeler şöyle:

Talas, Yeşilhisar

Olası depremde bu bölgelerin fazla hasar alabileceği ve 5.5 üzerinde deprem üretebileceği çıkan sonuçlar arasında.

Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri’de fay hattı var mı, nereden geçiyor, hangi ilçeler riskli, kaçıncı derece?

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri’de fay hattı var mı, nereden geçiyor, hangi ilçeler riskli, kaçıncı derece?

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

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