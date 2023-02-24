Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri’de fay hattı var mı, nereden geçiyor, hangi ilçeler riskli, kaçıncı derece?

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi ardından Türkiye deprem risk haritası üzerinde araştırmalar başladı. Geçtiğimiz günlerde kaydedilen 3.9 büyüklüğündeki Kayseri depremi de araştırmaları hızlandırdı. Bölgedeki risk durumu sorgulanıyor. Kayseri deprem risk haritası araştırılıyor. 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktaları belirten diri fay hattı haritası ile Kayseri fay hattı aktif mi, var mı, nereden geçiyor soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte, tüm merak edilenler…