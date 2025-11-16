Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.11.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 08:09

Kayseri'de gece kulübü kavgası! Sokağa kadar taştı, çevrede güvenlik önlemleri alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müşteriler ile gece kulübü çalışanları arasında çıkan kavga sokağa taşarken, bir şahıs polis müdahalesiyle linç edilmekten kurtuldu. Olayda yaralanan olmazken, işletme sahiplerinin kendilerine silah gösterdiklerini iddia ettikleri şahıslardan şikayetçi olmak üzere karakola müracaat ettikleri öğrenildi.

İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde müşteriler ile çalışanlar arasında iddiaya göre silah gösterme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olay sokağa taşarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olayı anlamak için görgü tanıklarını dinledikleri sırada; çalışanlar silah gösteren kişilerin arkadaşı olduğunu iddia ettikleri şahsa saldırdı.

Otomobilin içinde bulunan şahıs otomobilden çıkarmaya çalışan gece kulübü çalışanlarına polis ekipleri müdahale etti.

Otomobile ve sürücü koltuğundaki şahsa saldıran çalışanları polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi dağıtırken, ekibin müdahalesi bir linçin önüne geçti.

Olayda yaralanan olmazken, işletme sahiplerinin kendilerine silah gösterdiklerini iddia ettikleri şahıslardan şikayetçi olmak üzere karakola müracaat ettikleri öğrenildi.