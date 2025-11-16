Haberler
Yaşam
Kayseri'de gece kulübü kavgası! Sokağa kadar taştı, çevrede güvenlik önlemleri alındı
Giriş Tarihi: 16.11.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 08:09
Kayseri'de gece kulübü kavgası! Sokağa kadar taştı, çevrede güvenlik önlemleri alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müşteriler ile gece kulübü çalışanları arasında çıkan kavga sokağa taşarken, bir şahıs polis müdahalesiyle linç edilmekten kurtuldu. Olayda yaralanan olmazken, işletme sahiplerinin kendilerine silah gösterdiklerini iddia ettikleri şahıslardan şikayetçi olmak üzere karakola müracaat ettikleri öğrenildi.