Kayseri’de Gezilecek Yerler - Kayseri Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Talas, Özvatan, Felahiye ve Yeşilhisar olmak üzere toplam 16 ilçesi bulunan Kayseri her bir ilçesi ile ayrı ayrı turist ağırlamaktadır. Ayrıca Erciyes Dağı'nın bu ilde bulunması her sene binlerce sporseveri burada buluşturmaktadır. Kış turizminde ise Erciyes Kayak Merkezi büyük ilgi görmektedir. Kayseri'nin yöresel lezzetleri arasında bulunan Kayseri mantısını, dünyanın neredeyse her yerine gönderilen pastırmasını da unutmadan ekleyelim. Kayseri'de gezilecek yerler listesi arıyorsanız hemen sizler için hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Listede Kayseri gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanların listesi bulunmaktadır.