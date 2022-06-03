Kayseri’de Gezilecek Yerler - Kayseri Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

İç Anadolu'nun Ankara ve Konya illerinden sonra en büyük ili olan Kayseri, sanayi merkezi olarak bilinmektedir. Türkiye'nin ise 8. büyük ili olarak bilinmektedir. Niğde, Sivas, Adana, Kahramanmaraş ve Nevşehir'e komşudur. Şehir merkezinde tarihin izlerine rastlamanız mümkündür. Kaleleri, hanları ve birçok eserleriyle Kayseri dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Kayseri'yi gezmek istiyorsanız Kayseri'de gezilecek yerler listesini sizler için hazırladık. Kayseri gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar listesi işte sizlerle…