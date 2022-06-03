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Haberler Yaşam Kayseri'de Gezilecek Yerler - Kayseri Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:43

Kayseri'de Gezilecek Yerler - Kayseri Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

İç Anadolu'nun Ankara ve Konya illerinden sonra en büyük ili olan Kayseri, sanayi merkezi olarak bilinmektedir. Türkiye'nin ise 8. büyük ili olarak bilinmektedir. Niğde, Sivas, Adana, Kahramanmaraş ve Nevşehir'e komşudur. Şehir merkezinde tarihin izlerine rastlamanız mümkündür. Kaleleri, hanları ve birçok eserleriyle Kayseri dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Kayseri'yi gezmek istiyorsanız Kayseri'de gezilecek yerler listesini sizler için hazırladık. Kayseri gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar listesi işte sizlerle…

Kayseri’de Gezilecek Yerler - Kayseri Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Talas, Özvatan, Felahiye ve Yeşilhisar olmak üzere toplam 16 ilçesi bulunan Kayseri her bir ilçesi ile ayrı ayrı turist ağırlamaktadır. Ayrıca Erciyes Dağı'nın bu ilde bulunması her sene binlerce sporseveri burada buluşturmaktadır. Kış turizminde ise Erciyes Kayak Merkezi büyük ilgi görmektedir. Kayseri'nin yöresel lezzetleri arasında bulunan Kayseri mantısını, dünyanın neredeyse her yerine gönderilen pastırmasını da unutmadan ekleyelim. Kayseri'de gezilecek yerler listesi arıyorsanız hemen sizler için hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Listede Kayseri gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanların listesi bulunmaktadır.

Kayseri’de Gezilecek Yerler - Kayseri Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kayseri'de Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • Erciyes Kayak Merkezi - Erciyes Ski Resort
  • Selçuklu Uygarlığı Müzesi
  • Kayseri Kalesi
  • Mazakaland Eğlence Merkezi
  • Milli Mücadele Müzesi
  • Anadolu Harikalar Diyarı
  • Döner Kümbet
  • Kayseri Arkeoloji Müzesi
  • Kayseri Hayvanat Bahçesi
  • Gevher Nesibe Çeşmesi
  • Mimar Sinan Parkı
  • Atatürk Evi Müzesi
  • Cumhuriyet Meydanı
  • Güpgüpoğlu Konağı & Etnografya Müzesi
  • Kayseri Saat Kulesi
  • Şirin Aquapark
  • Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi
  • ERCİYES TRANSFER
  • Etnografya Müzesi
  • Hacı Kılıç Camii
  • Bürüngüz Camii
  • Kayseri Bilim Merkezi
  • Kıranardı Mesire Alanı
  • Zeynel Abidin Türbesi
  • İnönü Parkı
  • Sema Yazar Parkı
  • Seyyid Burhanettin Hz. Turbesi
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Kayseri’de Gezilecek Yerler - Kayseri Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
  • Hurmetci sazligi
  • Kayseri Kapalı Çarşı
  • Avgunlu Medresesi
  • Eski Talas
  • Roma Mezarı
  • Şirin Aquapark Havuz Kayseri - Havuzbaşı Düğün Salonu Kayseri
  • Kaykop Köprüsü
  • Beştepeler Mesire Alanı
  • Yilanli Dağ
  • Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi
  • Gültepe Parkı
  • Kartal Kavşağı Şehitlik Parkı
  • Çeçenistan Parkı
  • Engir Gölü
  • Çifte Kümbet
  • Ali Dağı Mesire Alanı
  • Emirgan Parkı
  • Kayseri Kent Ormanı
  • Ali Saip Paşa Cami
  • Tuna Parkı Nasuh
  • Alparslan parkı
  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tuna Parkı
  • Hunat Hatun Medresesi
  • Hisarcık piknik alanı Kayseri
  • Alaca Kümbeti
Kayseri’de Gezilecek Yerler - Kayseri Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Selçuklu Uygarlığı Müzesi
  2. Kayseri Kalesi
  3. Döner Kümbet
  4. Kayseri Saat Kulesi
  5. Atatürk Evi Müzesi
  6. Güpgüpoğlu Konağı & Etnografya Müzesi
  7. Bürüngüz Camii
  8. Hacı Kılıç Camii
  9. Avgunlu Medresesi
  10. Alaca Kümbeti
  11. Mimar Sinan Evi
  12. Ağırnas Yeraltı Şehri
  13. Kayseri Kapalı Çarşı
  14. Hunat Hatun Medresesi
  15. Seyyid Burhanettin Hazretleri Türbesi ve Mezarlığı
  16. Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Kayseri’de Gezilecek Yerler - Kayseri Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kayseri Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Kıranardı Mesire Alanı
  2. Sema Yazar Parkı
  3. Kapuzbaşı Şelaleleri
  4. İldem C-3 Bahçesi
  5. Engir Gölü
  6. Emirgan Parkı
  7. Sultan Sazlığı Milli Parkı
  8. Aladağlar Milli Parkı
  9. Kayseri Ali Dağı
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