Kayseri’de mide bulandıran olay! Zavallı kızı önce taciz ve darbettiler sonra yola attılar!

Merkez Melikgazi İlçesi Ahi Evran Mahallesi'nde vatandaşlar yerde genç bir kızın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki G.K adlı genç kızın cinsel istismara maruz kalarak darp edildiği anlaşıldı.