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Haberler Yaşam Kayseri'de mide bulandıran olay! Zavallı kızı önce taciz ve darbettiler sonra yola attılar!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:46

Kayseri'de mide bulandıran olay! Zavallı kızı önce taciz ve darbettiler sonra yola attılar!

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunan genç kıza cinsel istismarda bulunup darp ettikleri anlaşılan 3 maganda polis tarafından yakalandı. Haklarında çok sayıda suç kayıtları bulunana magandalar tutuklandı.

Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de mide bulandıran olay! Zavallı kızı önce taciz ve darbettiler sonra yola attılar!

Merkez Melikgazi İlçesi Ahi Evran Mahallesi'nde vatandaşlar yerde genç bir kızın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki G.K adlı genç kızın cinsel istismara maruz kalarak darp edildiği anlaşıldı.

Kayseri’de mide bulandıran olay! Zavallı kızı önce taciz ve darbettiler sonra yola attılar!

SUÇ MAKİNESİ MAGANDALAR TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda G.K.'ye "cinsel saldırı" ve "darp" olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit etti.

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Kayseri’de mide bulandıran olay! Zavallı kızı önce taciz ve darbettiler sonra yola attılar!

Hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G. (37), 14 suç kaydı bulunan G.T. (34) ve 3 suç kaydı bulunan S.K. (32) saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de mide bulandıran olay! Zavallı kızı önce taciz ve darbettiler sonra yola attılar!

3 SUÇ MAKİNESİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "cinsel saldırı" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.