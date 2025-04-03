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Kayseri'de mide bulandıran olay! Zavallı kızı önce taciz ve darbettiler sonra yola attılar!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:46
Kayseri'de mide bulandıran olay! Zavallı kızı önce taciz ve darbettiler sonra yola attılar!
Kayseri'de vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunan genç kıza cinsel istismarda bulunup darp ettikleri anlaşılan 3 maganda polis tarafından yakalandı. Haklarında çok sayıda suç kayıtları bulunana magandalar tutuklandı.