Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kazada ikiye bölünen otomobilin genç sürücüsü...

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 05.01.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 18:30
Kazada ikiye bölünen otomobilin genç sürücüsü...

'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil karşı şeride geçti, kamyonete çarparak durdu. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü (19) olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Gökhan Özcan yaralandı.

Kazada ikiye bölünen otomobilin genç sürücüsü...

, Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde saat 16:00 sıralarında meydana geldi. Çarşamba ilçesi yönüne seyreden , kullandığı 50 HA 274 plakalı otomobilin kontrolünü yitirdi, refüje çarptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kazada ikiye bölünen otomobilin genç sürücüsü...

Kazada takla atan otomobil karşı şeride geçerek Gökhan Özcan (29) idaresindeki 52 NE 313 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü , olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ikiye bölünen otomobilin genç sürücüsü...

Ağır yaralanan Gökhan Özcan ise, olay yerine gelen ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ikiye bölünen otomobilin genç sürücüsü...

Kazada hayatını kaybeden Çakır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada ikiye bölünen otomobilin genç sürücüsü...

nedeniyle bir süre araç ulaşımına kapandı.

Kazada ikiye bölünen otomobilin genç sürücüsü...
BİZE ULAŞIN