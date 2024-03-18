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Keçileri çalınınca "insanlığa" küstü! 17 yıldır dağda yalnız yaşıyor: "Keçilerim olmasa 1 saat duramam"
Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
10:54
Keçileri çalınınca "insanlığa" küstü! 17 yıldır dağda yalnız yaşıyor: "Keçilerim olmasa 1 saat duramam"
Antalya'nın Kemer ilçesinde 17 yıl önce 150 keçisinin çalınmasının ardından insanlara küsüp, dağda yaşamaya başlayan Mehmet Çabuk (80), tahtadan inşa ettiği barakada kalıp, hayvanları ile vakit geçiriyor. Çabuk, "Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam" dedi.