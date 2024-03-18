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Haberler Yaşam Keçileri çalınınca "insanlığa" küstü! 17 yıldır dağda yalnız yaşıyor: "Keçilerim olmasa 1 saat duramam"
Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 10:54

Keçileri çalınınca "insanlığa" küstü! 17 yıldır dağda yalnız yaşıyor: "Keçilerim olmasa 1 saat duramam"

Antalya'nın Kemer ilçesinde 17 yıl önce 150 keçisinin çalınmasının ardından insanlara küsüp, dağda yaşamaya başlayan Mehmet Çabuk (80), tahtadan inşa ettiği barakada kalıp, hayvanları ile vakit geçiriyor. Çabuk, "Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam" dedi.

DHA
Keçileri çalınınca insanlığa küstü! 17 yıldır dağda yalnız yaşıyor: Keçilerim olmasa 1 saat duramam

Ulupınar Mahallesi Karadere bölgesindeki dağda kalan Mehmet Çabuk, sıra dışı yaşantısıyla dikkati çekiyor. Vadi içerisine kendi imkanlarıyla kurduğu ve üzerini naylon örtüyle kapatıp, tahtadan inşa ettiği barakada yaşayan Çabuk, 100'e yakın keçisinin yanından ayrılmıyor.

Keçileri çalınınca insanlığa küstü! 17 yıldır dağda yalnız yaşıyor: Keçilerim olmasa 1 saat duramam

2007 yılında 150'ye yakın keçisinin bir gecede çalınmasının ardından insanlara küsen Çabuk, 17 yıldır haftada 2 kez gıda alışverişi dışında bulunduğu yeri terk etmiyor.

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Keçileri çalınınca insanlığa küstü! 17 yıldır dağda yalnız yaşıyor: Keçilerim olmasa 1 saat duramam

Çabuk, gıda alışverişi için de Ulupınar'a 45 dakikalık yürüyüşün ardından varabiliyor.

Keçileri çalınınca insanlığa küstü! 17 yıldır dağda yalnız yaşıyor: Keçilerim olmasa 1 saat duramam

'ALLAH NE VERİRSE YİYORUM'

Geceleri keçileriyle uyuyan, erken saatlerde uyanıp, ateş yakıp çiçek toplayan, vadide uzun yürüyüşler yapan Çabuk, kendisini ziyarete gelen yakınlarına da iyi olduğunu ve merak etmemeleri gerektiğini söylüyor.

Keçileri çalınınca insanlığa küstü! 17 yıldır dağda yalnız yaşıyor: Keçilerim olmasa 1 saat duramam

Vadideki akarsuda yıkanıp, bölgeden zaman zaman geçen turistler ile yabancı dili olmadığı için işaret diliyle iletişim kuran Çabuk'un sağlık durumu da dikkati çekiyor.

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