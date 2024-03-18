Keçileri çalınınca "insanlığa" küstü! 17 yıldır dağda yalnız yaşıyor: "Keçilerim olmasa 1 saat duramam"

'ALLAH NE VERİRSE YİYORUM'

Geceleri keçileriyle uyuyan, erken saatlerde uyanıp, ateş yakıp çiçek toplayan, vadide uzun yürüyüşler yapan Çabuk, kendisini ziyarete gelen yakınlarına da iyi olduğunu ve merak etmemeleri gerektiğini söylüyor.