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Haberler Yaşam Keleş tüfekle tekel baskını: Sigara istedi, magandalık yaptı! Büyük panik yaşandı...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:54

Keleş tüfekle tekel baskını: Sigara istedi, magandalık yaptı! Büyük panik yaşandı...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde keleş tüfekle tekel bayisini basan maganda büyük panik yarattı. Polis tarafından yakalanan şüpheliyle ilgili iş yeri sahibi Sinan Bülbül, "Silahı gösterip, sigara istedi. Daha sonra tüfeği bize doğrulttu ve koşmaya başladı." dedi.

Keleş tüfekle tekel baskını: Sigara istedi, magandalık yaptı! Büyük panik yaşandı...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde elinde tüfekle girdiği tekel bayinde iş yeri sahibini tehdit edip, sigara isteyen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin tüfekle tehdit ettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Keleş tüfekle tekel baskını: Sigara istedi, magandalık yaptı! Büyük panik yaşandı...

Olay, öğle saatlerinde Mutlukent Mahallesi, 2432'inci Sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elinde tüfekle tekel bayisine girerek, sigara istedi.

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Keleş tüfekle tekel baskını: Sigara istedi, magandalık yaptı! Büyük panik yaşandı...

Sigarayı alan şüpheli, çıkarken tüfeği iş yeri sahibine doğrultup, tehditte bulunduktan sonra uzaklaştı.

Keleş tüfekle tekel baskını: Sigara istedi, magandalık yaptı! Büyük panik yaşandı...

Aynı bölgede başka bir iş yerine de tüfekle girip, müşterileri çıkardıktan sonra alkol alan şüpheli, ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri tarafından elinde tüfekle yakalanarak, gözaltına alındı.

Keleş tüfekle tekel baskını: Sigara istedi, magandalık yaptı! Büyük panik yaşandı...

Çevrede paniğe neden olan şüphelinin üzerinden 4 adet sahte kimlik bulundu.

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