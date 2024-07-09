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Keleş tüfekle tekel baskını: Sigara istedi, magandalık yaptı! Büyük panik yaşandı...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
09:54
Keleş tüfekle tekel baskını: Sigara istedi, magandalık yaptı! Büyük panik yaşandı...
Ankara'nın Çankaya ilçesinde keleş tüfekle tekel bayisini basan maganda büyük panik yarattı. Polis tarafından yakalanan şüpheliyle ilgili iş yeri sahibi Sinan Bülbül, "Silahı gösterip, sigara istedi. Daha sonra tüfeği bize doğrulttu ve koşmaya başladı." dedi.