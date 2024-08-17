Giriş Tarihi: 17.08.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
08:28
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi merakla bekleniyor: Fatih Altaylı'dan sonra sıra kimde? | Mahmut Övür yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Altaylı arasında hakarete varan kavgayı kaleme aldı. Övür, "Sırada Altaylı gibi nefret dilini kullanan, gerçeği çarpıtmak için onlarca yalanı haber diye sunan ve hakarette sınır tanımayan çok sayıda "ünlü" Saraçhane Bülbülü olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.