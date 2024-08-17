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Giriş Tarihi: 17.08.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 08:28

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi merakla bekleniyor: Fatih Altaylı'dan sonra sıra kimde? | Mahmut Övür yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Altaylı arasında hakarete varan kavgayı kaleme aldı. Övür, "Sırada Altaylı gibi nefret dilini kullanan, gerçeği çarpıtmak için onlarca yalanı haber diye sunan ve hakarette sınır tanımayan çok sayıda "ünlü" Saraçhane Bülbülü olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi merakla bekleniyor: Fatih Altaylı’dan sonra sıra kimde? | Mahmut Övür yazdı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Altaylı arasında ağır hakaretler içeren bir kavga yaşandı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde ilgili tartışmayı ele aldı, "Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi merakla bekleniyor. Bunu da Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye dönüş siyasetinden ayrı düşünmemek gerekiyor." dedi.

İşte Mahmut Övür'ün "Altaylı'dan sonra sırada kim var?" başlıklı yazısı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi merakla bekleniyor: Fatih Altaylı’dan sonra sıra kimde? | Mahmut Övür yazdı

Dünyada basın özgürlüğünü savunan sivil bir örgüt var: Sınır Tanımayan Gazeteciler.... Batı eksenli bu örgüt içinde hâlâ vicdan sahibi insanlar var ki, en son Gazze'de onlarca gazeteciyi katleden soykırımcı Netanyahu yönetimine karşı ciddi bir tepki verildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi merakla bekleniyor: Fatih Altaylı’dan sonra sıra kimde? | Mahmut Övür yazdı

Bizde de bu evrensel insani çizgiyi rehber edinen gazeteciler elbette var ama tam tersini yapanların sayısı çok daha fazla. Sesleri de çok çıkıyor. Yüzlerindeki "özgürlükçü" maskesine bakmayın, asıl işlevleri özgürlük düşmanlığı yapmak. Bunlar da zehirli dilleriyle iftira, yalan ve hakarette sınır tanımıyor. Son yıllarda öyle arsızlaştılar ki bırakın karşıtlarını, ötekileştirdiklerini, kendi siyasi düşüncelerine yakın insanları bile linç etmekte sınır tanımadılar. Hatta bir gün önce kahramanlaştırdıklarını bir gün sonra hiç çekinmeden pervasızca şeytanlaştırdılar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi merakla bekleniyor: Fatih Altaylı’dan sonra sıra kimde? | Mahmut Övür yazdı

Alın Altılı Masa'dan kalkıp iki gün içinde geri dönmek zorunda kalan Meral Akşener'i ya da cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı hâlde seçime iki gün kala çekilmek zorunda kalan Muharrem İnce'yi... Siyasete müdahale eden böyle onlarca örnek var.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi merakla bekleniyor: Fatih Altaylı’dan sonra sıra kimde? | Mahmut Övür yazdı

Bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu saldırılardan nasibini alan siyasetçilerden. Gerçi o kadar uğraştıkları hâlde adaylıktan vazgeçiremediler ama ciddi de zarar verdiler. O da zaman zaman o saldırgan gazetecilerle sert tartışmalara girdi, hatta 14 Mayıs yenilgisinden sonra onlara yönelik çok ağır bir ithamda bulundu:

"Kalemini satan ve onurlu davranmayan, bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir."

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