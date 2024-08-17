Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi merakla bekleniyor: Fatih Altaylı’dan sonra sıra kimde? | Mahmut Övür yazdı

Bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu saldırılardan nasibini alan siyasetçilerden. Gerçi o kadar uğraştıkları hâlde adaylıktan vazgeçiremediler ama ciddi de zarar verdiler. O da zaman zaman o saldırgan gazetecilerle sert tartışmalara girdi, hatta 14 Mayıs yenilgisinden sonra onlara yönelik çok ağır bir ithamda bulundu:

"Kalemini satan ve onurlu davranmayan, bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir."