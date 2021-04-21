Kemal Sunal’ın adını yaşatacaklar! Memleketi Malatya’da düğmeye basıldı!

Geçmiş dönemlerde Belediye hizmet binası olarak kullanılan ve 2014 yılında büyükşehir yasası ile Doğanyol Belediyesi'ne devir edilen ve bugüne kadar atıl durumda bulunan Gökçe Mahallesi'ndeki binanın kütüphane ve müzeye dönüştürülmesi ile yeni yüzü ile hizmet verecek.



