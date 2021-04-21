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Haberler Yaşam Kemal Sunal’ın adını yaşatacaklar! Memleketi Malatya’da düğmeye basıldı!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 11:03

’ın adını yaşatacaklar! Memleketi ’da düğmeye basıldı!

Türk sinemasının efsane ismi 'ın ismi, memleketi 'nın Doğanyol İlçesi'nde yaşatılacak. Sunal için doğduğu mahallede müze oluşturulacak

Kemal Sunal’ın adını yaşatacaklar! Memleketi Malatya’da düğmeye basıldı!

'nın Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesi'ne Türk sinemasının gülen yüzü, merhum adına kütüphane ve Kemal Sunal'ın anılarının yaşayacağı müze yapılacak.

Kemal Sunal’ın adını yaşatacaklar! Memleketi Malatya’da düğmeye basıldı!

Türk sinemasına damga vurmuş olan 'ın anısına Doğanyol Belediyesi tarafından yapılacak olan kütüphane ve müze yaklaşık bin metrekare alana kurulacak.


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Kemal Sunal’ın adını yaşatacaklar! Memleketi Malatya’da düğmeye basıldı!

Geçmiş dönemlerde Belediye hizmet binası olarak kullanılan ve 2014 yılında büyükşehir yasası ile Doğanyol Belediyesi'ne devir edilen ve bugüne kadar atıl durumda bulunan Gökçe Mahallesi'ndeki binanın kütüphane ve müzeye dönüştürülmesi ile yeni yüzü ile hizmet verecek.

Kemal Sunal’ın adını yaşatacaklar! Memleketi Malatya’da düğmeye basıldı!

'nın Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesi'nde doğan ve 9 yaşına kadar burada yaşayan , babasının İstanbul'a gitmesi ile İstanbul'da nüfus cüzdanı çıkarılıp İstanbul doğumlu olarak yazıldığı ifade ediliyor.

Kemal Sunal’ın adını yaşatacaklar! Memleketi Malatya’da düğmeye basıldı!

3 Temmuz 2000 yılında kalp krizinden vefat eden Türk sinemasının gülen yüzü, merhum 'ın replikası Büyükşehir Belediyesi tarafından sanat sokağında açılan kültür evinde 2017 yılında sanat severlere sunulmuştu.

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