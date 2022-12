KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

18 Haziran 1974 Ankara, Bala, Üçem köyü doğumlu Kenan İmirzalıoğlu, 1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etmesi ve birinci olması ardından profesyonel kariyerine adım attı.

Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanır. 17. yüzyıl sonunda Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelir.