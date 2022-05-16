Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi! Kenan ve Sinem çiftinin kızının adı ne oldu?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 17:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 17:58

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeği dünyaya geldi! Kenan ve Sinem çiftinin kızının adı ne oldu?

2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ikinci bebeklerini bugün kucaklarına aldı. İlk kızlarının adı Lalin olurken ikinci kızının ismini merak edenler Kenan ve Sinem çiftinin kızının adı ne oldu, resmi var mı sorusuna yanıt arıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal ikinci kez kız çocuğu dünyaya getirirken basının ilgi odağı oldu. Bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin kızının adı belli oldu. İşte detaylar

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın bebeği dünyaya geldi! Kenan ve Sinem çiftinin kızının adı ne oldu?

Ünlüler dünyasının en çok merak edilen çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebeğinin ismi belli oldu. İkinci bebeğini bugün kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal özel hayatı merak konusu oluyor. Peki Kenan ve Sinem çiftinin kızının adı ne oldu, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeğinin adı ne?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın bebeği dünyaya geldi! Kenan ve Sinem çiftinin kızının adı ne oldu?

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU! İŞTE BEBEĞİN ADI

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, bugün ikinci kez anne-baba oldu. Bir kızları daha olan çift, sabah 06:00 sularında dünyaya gelen bebeklerine Leyla adını verdi. Sinem Kobal ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL'IN BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Sinem Kobal karnı burnunda pozunu ilk kez Instagram hesabından yayınlamıştı. Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Kobal'a çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın bebeği dünyaya geldi! Kenan ve Sinem çiftinin kızının adı ne oldu?

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Oyuncu Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Rize, Hemşinli olan Sinem Kobal'ın babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır.

Oyuncu olarak tanınan Sinem Kobal'ın sanat hayatı dansla başlıyor. Henüz dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam ettiren Sinem Kobal Royal Akadem mezunudur.

Lise eğitimini İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nde tamamlayan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır.

Oyunculuk kariyerine Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle başlayan Sinem Kobal henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

Üniversite'yi Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Sinem Kobal ATV'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamasıyla ünlenmiştir.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın bebeği dünyaya geldi! Kenan ve Sinem çiftinin kızının adı ne oldu?

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974'te Ankara'da dünyaya geldi. 1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002) , Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanır. 17. yüzyıl sonunda Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelir. Babası Mustafa İmirzaloğlu, annesi Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Derviş adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin adında bir ablası vardır. Eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasıdır.

Kenan İmirzalıoğlu 12 yaşına kadar Üçem köyünde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaşayan teyzesinin yanında tamamladı. Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında mankenliğe başladı.

1997 yılında üniversite öğrencisi iken Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) yarışmasına katıldı. Bu yarışmada birinci seçilince İstanbul'da gerçekleşen 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.

Fakir bir gencin sınıf atlama mücadelesini anlatan Deli Yürek adlı dizide Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı ve tüm ülkede tanındı. Deli Yürek dizisi 1998-2002 yılları arasında yayımlandı. İmirzalıoğlu, 2001 yılında dizinin devamı niteliğindeki Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı sinema filminde de aynı rolü canlandırdı.

2003-2005 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Alacakaranlık adlı polisiye dizide Uğur Yücel ile başrolü paylaştı. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Yazı Tura (2004) filminde askerlikte yaşadığı travmaları atlatamayan Cevher adlı karakteri canlandırdı.

2005-2007 arasında Show TV'de yayımlanan Acı Hayat adlı drama dizisinde Mehmet Kosovalı rolünü; çizgi filmden uyarlanan Son Osmanlı Yandım Ali (2007) adlı sinema filminde Külhanbeyi Ali rolünü canlandırdı. Kabadayı (2008) adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrolleri paylaşan sanatçı; 2009'da yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı Ejder Kapanı adlı filmde Akrep Celal rolünü üstlendi.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan ve çok popüler olan Ezel adlı dizideki rolü ile Türkiye'de çok popüler oldu. 2012'de Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği, Uzun Hikâye adlı sinema filminde oynadı.

Ay yapım firması ile çekecekleri yeni dizi için 2012'de yaptığı 4.000.000$'lık ücret anlaşmasının Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti olduğu duyurulan İmirzaloğlu, Karadayı dizisinde başrol üstlendi.

İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlendi. Çiftin, Lalin adını verdikleri bir kız çocukları oldu (2020).

İmirzalioğlu, Peyami Sefa'nın eserinden sinemaya uyarlanan Cingöz Recai (2017) filminde başrol oynadı. Çekimleri İstanbul ve St. Petersburg'da gerçekleşen film, gişede başarılı olmadı. 2018 yılında yayımlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı tarihî dizide Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdı. Dizi, altı bölümde sona erdi.

1.91 boyundaki İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019'dan itibaren Kim Milyoner Olmak İster? televizyonda yarışma programının sunuculuğunu üstlenmektedir.

SON DAKİKA