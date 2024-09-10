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Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:03

Kendi iş yerinin önünde saldırıya uğradı: Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel başından vurularak öldürüldü!

Feci olay Üsküdar'da meydana geldi. Kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle geldiği iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Temel, aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. İşte haberin detayları…

DHA
Kendi iş yerinin önünde saldırıya uğradı: Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel başından vurularak öldürüldü!

Feci olay, saat 11.00 sıralarında Üsküdar'da bulunan bir kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana geldi.

Kendi iş yerinin önünde saldırıya uğradı: Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel başından vurularak öldürüldü!

İddiaya göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından acımasızca silahlı saldırıya uğradı.

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Kendi iş yerinin önünde saldırıya uğradı: Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel başından vurularak öldürüldü!

Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Kemal Çağlar Temel, kanlar içinde yere yığıldı.

Kendi iş yerinin önünde saldırıya uğradı: Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel başından vurularak öldürüldü!

'İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜ'

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü iş yeri önünde detaylı inceleme yaptı. Uzun süren inceleme sonunda Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kendi iş yerinin önünde saldırıya uğradı: Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel başından vurularak öldürüldü!

"TAM ARKASINA DÖNDÜĞÜ SIRADA ATEŞ ETTİ"

Görgü tanığı Halis Gündoğdu saldırganın hareketlerinden şüphelendiğini söyleyerek "Yaklaşık 1 buçuk saattir burada duruyordu, maskeli. Bir ara kayboldu sonra tekrar geldi iş yerini gözetlemeye başladı. Ben de hırsız felan zannettim, malzemeler dışarıdaydı. 2-3 dakika sonra bir baktım 4-5 el silah sesi.

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