Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:03
Kendi iş yerinin önünde saldırıya uğradı: Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel başından vurularak öldürüldü!
Feci olay Üsküdar'da meydana geldi. Kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle geldiği iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Temel, aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. İşte haberin detayları…