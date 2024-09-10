Kendi iş yerinin önünde saldırıya uğradı: Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel başından vurularak öldürüldü!

'İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜ'

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü iş yeri önünde detaylı inceleme yaptı. Uzun süren inceleme sonunda Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.