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Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 07:53

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI SORGULAMA | 2025 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?

Kentsel dönüşüm sürecindeki hak sahipleri için kira yardımları, 2025 yılında da destek sağlamaya devam ediyor. Vatandaşlar, kira yardımı tutarlarının ne kadar olduğunu ve bu yardımın kaç ay boyunca verildiğini merak ediyor. Peki, 2025 kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor? İşte, detaylar...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI SORGULAMA | 2025 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?

Kentsel dönüşüm sürecinde evlerini boşaltan hak sahiplerine verilen kira yardımı, 2025 yılında güncellenen rakamlarla gündemde. Yardımdan yararlanmak isteyenler, kira yardımı miktarını, başvuru şartlarını ve süresini araştırıyor. Peki, Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? İşte, 2025 yılı için belirlenen kira yardımı tutarları ve başvuru süreçleriyle ilgili tüm detaylar...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI SORGULAMA | 2025 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?

2025 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira desteğinde 2025 tarifesini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Buna göre;

İllere göre değişmekle birlikte ev sahiplerine aylık 4 bin 500 lira ile 8 bin lira arasında kira desteği ödeniyor. Bakan Kurum'un açıklaması da şu şekilde: "Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI SORGULAMA | 2025 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?

ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE KİRA YARDIMI KAÇ TL?

Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul'umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI SORGULAMA | 2025 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?

KİRA DESTEĞİ KAÇ AY VERİLİR?

Kira yardımları riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en çok 48 ay sağlanıyor.

Riskli yapıdaki kiracılara iki aylık kira yardımı tek seferde ödeniyor. Sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yine defaten beş aylık kira yardımı veriliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI SORGULAMA | 2025 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER, NASIL ALINIR?

Kira ödemelerinin başlatılabilmesi için riskli yapının yıkımının gerçekleşmesi şart. Bir yıl içinde de başvuru gerekiyor. Ayrıca Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan kişi ikamet ediyorsa, kira desteği de alabiliyor.

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