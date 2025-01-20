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KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI SORGULAMA | 2025 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
07:53
Kentsel dönüşüm sürecindeki hak sahipleri için kira yardımları, 2025 yılında da destek sağlamaya devam ediyor. Vatandaşlar, kira yardımı tutarlarının ne kadar olduğunu ve bu yardımın kaç ay boyunca verildiğini merak ediyor. Peki, 2025 kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı ne kadar oldu, kaç ay veriliyor? İşte, detaylar...