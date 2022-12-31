Haberler Yaşam Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konuklarından Kerem Alışık hayatı ve kariyeri

Giriş Tarihi: 31.12.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 19:07

Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konuklarından Kerem Alışık hayatı ve kariyeri

2023 O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konukları arasında bu sene Kerem Alışık ismi de yer aldı. Pek çok başarılı projeye imza atmış usta oyuncunun hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu, Attila İlhan'ın yeğeni oyuncu son olarak ATV ekranlarına gelen ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat vermiştir. Peki; Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konuklarından Kerem Alışık biyografisi…