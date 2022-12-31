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Haberler Yaşam Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konuklarından Kerem Alışık hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 31.12.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 19:07

Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konuklarından Kerem Alışık hayatı ve kariyeri

2023 O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konukları arasında bu sene Kerem Alışık ismi de yer aldı. Pek çok başarılı projeye imza atmış usta oyuncunun hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu, Attila İlhan'ın yeğeni oyuncu son olarak ATV ekranlarına gelen ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat vermiştir. Peki; Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konuklarından Kerem Alışık biyografisi…

Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konuklarından Kerem Alışık hayatı ve kariyeri

Uzun yıllardır başarılı oyunculuğuyla ekranlarda yer alan ve pek çok yapımda rol alan Kerem Alışık, O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel Konukları arasında yerini alıyor. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki performansı ile adından söz ettiren isim gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır. Peki; Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kerem Alışık hangi dizi, film ve reklamlarda rol aldı? İşte hayatı ve kariyerine dair detaylar!

Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konuklarından Kerem Alışık hayatı ve kariyeri

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde dünyaya geldi.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu hatta Attila İlhan'ın yeğenidir.

İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşamıştır.

Pek çok reklam filminde, dizide ve filmde oynamıştır.

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Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konuklarından Kerem Alışık hayatı ve kariyeri

Kerem Alışık'ın Yer Aldığı Yapımlar

Ah Nalan Ah

Dansöz

Hoşgeldin Hayat

Hababam Sınıfı Askerde

Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş

72. Koğuş

Şartlı Tahliye

Arif v 216

49

Fırtınalar

Oyun Bitti

Zehirli Çiçek

Baykuşların Saltanatı

Böyle mi Olacaktı?

Kartallar Yüksek Uçar

Kara Kutu

Kara Sevda

Bir Zamanlar Çukurova

Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel konuklarından Kerem Alışık hayatı ve kariyeri
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