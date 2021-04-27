Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası: Tazı Kanyonu
Giriş Tarihi: 27.04.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:54

Keşfedilmeyi bekleyen bir harikası:

'nın ilçesi içindeki Köprülü Kanyon ve yukarısında bulunan 'nu görmek isteyen tatilciler, bölgeye düzenlenen günübirlik turları değerlendiriyor. Rafting işletmeleri, 'dan uçuşların açılacağı 1 Haziran gününü iple çekiyor.

Keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası: Tazı Kanyonu

ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında keşfedilen, 200 metre derinliğindeki , yaz- kış macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası: Tazı Kanyonu

Rafting yapmaya gelen turistler, ilk önce kanyonu dolaşıp ardından rafting botlarına binmek için güçlü su akışının olduğu noktaya gidiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası: Tazı Kanyonu

İran ve pazarının sezonu hızlı açmasıyla coştuğu birkaç hafta öncesine göre şimdilerde tek tük rafting botu suya indiriliyor.

Keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası: Tazı Kanyonu

1 Haziran'a kadar Rus turistlerin gelişinde yaşanan duraksamanın neden olduğu sessizliği, yerli turistler doldurmaya çalışıyor. Yerli turistler de kısıtlamalar nedeniyle rafting yerine 'nu gezip fotoğraf çekmeyi tercih ediyor.

Keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası: Tazı Kanyonu

Pandemi öncesi dönemde günlük 2 binin üzerinde rafting botunun suya indiği Köprülü Kanyon'da, bu aylarda rakam 100 ile 200 arasında kalıyor.

SON DAKİKA