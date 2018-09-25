Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

İşte hayatımızın içinde olan ama öğrenmekten keyif almayacağımız gerçekler... Bir metro istasyonunda soluduğunuz havanın %15'i insan derisidir. Ayaklarınız yılda ortalama 20 litre terler. Ayrıca cep telefonlarının %16'sında da dışkı parçasına rastlanır. Bir insan ekseriyetle tükettiği yiyeceklerin içerisinde olmak üzere yılda ortalama 500 gram böcek yer. Sıranızda, mutfak lavabosunda, market arabalarında, cep telefonunda, restoran menüsünde ve ATM'lerde klozetlerden daha fazla bakteri bulunur. Eğer bir erkek aslan sürünün yeni lideri olursa, tüm yavruları öldürür.