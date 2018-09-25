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öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

Giriş Tarihi: 25.09.2018 21:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 21:20
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öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

İşte hayatımızın içinde olan ama öğrenmekten keyif almayacağımız gerçekler...

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öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

Bir metro istasyonunda soluduğunuz havanın %15'i insan derisidir.

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öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

Ayaklarınız yılda ortalama 20 litre terler.

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öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

Ayrıca cep telefonlarının %16'sında da dışkı parçasına rastlanır.

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öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

Bir insan ekseriyetle tükettiği yiyeceklerin içerisinde olmak üzere yılda ortalama 500 gram böcek yer.

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öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

Sıranızda, mutfak lavabosunda, market arabalarında, cep telefonunda, restoran menüsünde ve ATM'lerde klozetlerden daha fazla bakteri bulunur.

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öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler

Eğer bir erkek aslan sürünün yeni lideri olursa, tüm yavruları öldürür.

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