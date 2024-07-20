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Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi: Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
09:56
Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi: Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler?
Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl dönümü kutlanıyor. Bu vesileyle Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler gibi sorularla, hatıralarda iz bırakan bu önemli olayın anlamı inceleniyor. "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla akıllara kazınan askeri harekâtın ardından adada Türk toplumunun hakları güvence altına alınıp hem Türklere hem de Rumlara barış getirildi. İşte Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi…