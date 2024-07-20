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Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 09:56

Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi: Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler?

Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl dönümü kutlanıyor. Bu vesileyle Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler gibi sorularla, hatıralarda iz bırakan bu önemli olayın anlamı inceleniyor. "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla akıllara kazınan askeri harekâtın ardından adada Türk toplumunun hakları güvence altına alınıp hem Türklere hem de Rumlara barış getirildi. İşte Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi…

Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi: Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler?

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bu günün tarihi ve önemi araştırılıyor. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in emriyle gerçekleştirilen ve "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla tarihe kazınan harekat, Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler sorularıyla inceleniyor. İşte Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi.

Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi: Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler?

KIBRIS HAREKATI NE ZAMAN OLDU, SONUÇLARI NELER?

Harekat, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşti. Bu yıl 50. yıl dönümü kutlanan harekatın sonuçları şu şekildedir;

Kıbrıslı Türk halkının güvenliği sağlanmıştır.
Adanın kuzeyindeki Rumlar güneye, güneydeki Türkler de kuzeye göç etmiştir.
Lefkoşa'nın kuzeyi de dahil adanın yüzde 38'i Türk yönetimine geçmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 498 asker, Kıbrıs Türkü 70 mücahit ve Kıbrıs Türk halkından 270 kişi şehit olmuştur.

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Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi: Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler?

KIBRIS BARIŞ HAREKATI TARİHİ

Kıbrıs Barış Harekatı'na zemin hazırlayan gelişmeler 1959'da başladı. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın 1959'da imzaladığı Zürih ve Londra anlaşmalarıyla bu ülkelerin garantörlüğünde Türk ve Rum halklarının eşitliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

Rumlara ait silahlı gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucu Kıbrıs Türkleri, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırıldı. Adayı Yunanistan'a bağlama hedefine ulaşmak isteyen Rumların yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etti.

Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi: Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler?

EOKA-B liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi.

Adadaki darbe haberi Ankara'ya ulaşınca Milli Güvenlik Kurulu toplandı.

Başbakan Bülent Ecevit, toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine Kıbrıs'a müdahale ihtimaline karşı hazırlık yapılması yönünde talimat verdi.

Dünya kamuoyunun Kıbrıs'taki askeri yönetime tepkileri de Türkiye'nin lehine bir ortam yaratıyordu.

Kıbrıs Barış Harekatı tarihi ve önemi: Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu, sonuçları neler?

Türkiye, adaya ortak müdahalede bulunulması için garantör devletlerden İngiltere'nin kapısını çaldı. İngiltere'ye, iki garantör devlet olarak adaya müdahale önerildi. Londra'ya giden Bülent Ecevit'in teklifi, İngiltere Başbakanı tarafından kabul görmedi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

18 Temmuz'da Ecevit, Londra'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joseph Sisco ile görüştü.

Öte yandan Kıbrıs'ta, "Yeşil Hat"ta hava gerginleşti. TBMM, olağanüstü toplantıda, Kıbrıs'ta darbe sonucu ortaya çıkan durumu görüştü. 19 Temmuz'da Sisco, Atina'dan Ankara'ya geldi. Sisco'nun Atina nezdindeki girişimlerinden sonuç alınamayacağı anlaşıldı.

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