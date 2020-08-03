Kibyra'da ilk defa bazilikal planlı kilise bulundu

'BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE ZİYARETE AÇILMIŞ OLACAK'



Kazı çalışmalarını aksilik olmaması halinde önümüzdeki sezon bitirmeyi planladıklarını aktaran Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, şöyle konuştu:



"Daha sonra koruma, konservasyon ve restorasyon projesi hazırlanacak hızla. Birkaç yıl içerisinde ziyarete açılmış olacak. Kilise yapısı olarak, erken Roma dönemi, pagan inanç tapınaklarından çevrilmiş iki kilise yapısı olduğunu biliyorduk. Fakat oralarda herhangi bir kazı çalışması mümkün olmamıştı. Bu yapının önemi belki ilk kez Roma dönemi bazilikasından devşirilmiş olsa da bunu henüz kesin söyleyemiyoruz, ama kilise olarak inşa edilmiş büyük bir yapı ve Anadolu'da Hristiyanlığın erken dönemlerine ait bu tür kiliseler çok az sayıda. Kazılarımız bittiğinde Kibyra'da bunlardan birini temsil etmiş olacak."