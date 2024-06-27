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KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2024 TEMMUZ || Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
06:06
Kıdem tazminatı tavan ücreti TUİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına ve memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi Haziran ayı enflasyon verileriyle 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Bununla birlikte 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti belli olacak. Peki, temmuz ayında kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama nasıl yapılır? İşte, 2024 Temmuz ayı kıdem tazminatı hesaplama bilgisi!