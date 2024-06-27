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Haberler Yaşam KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2024 TEMMUZ || Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 06:06

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2024 TEMMUZ || Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavan ücreti TUİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına ve memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi Haziran ayı enflasyon verileriyle 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Bununla birlikte 2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti belli olacak. Peki, temmuz ayında kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama nasıl yapılır? İşte, 2024 Temmuz ayı kıdem tazminatı hesaplama bilgisi!

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2024 TEMMUZ || Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Çalışanların işten ayrılması veya çıkartılması durumunda alacakları kıdem tazminatı 2024 Temmuzda ne kadar olacak sorusu memur ve emekli zammı öncesi milyonların gündemine geldi. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisi sonrasında kıdem tazminatı tavanı netleşecek. 35 bin 58 lira olan Kıdem tazminatı tavanının yeni tavan ücreti hesaplamaları şimdiden başladı. Peki, temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır? İşte, ayrıntılar.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2024 TEMMUZ || Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde çalıştığı her bir yıl süresi için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. 30 günlük ücret; normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur. Kaç yıl çalışmış ise en son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır. Çarpma işleminde yıl kesirleri de dikkate alınır.

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KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2024 TEMMUZ || Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Kıdem tazminatı tavan 35 bin 58 lira olurken bedelli askerlik 182 bin 609 lira olarak ödeniyor.

Kıdem tazminatı tavanının 42 bin 70 liraya yükselmesi bekleniyor.

Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2024 TEMMUZ || Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?

Sadece bir yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı, son aldığı brüt aylık ücretin bir yıllık çalışma süresi ile çarpılması sonucu bulunur. Ancak, kıdem tazminatı hesaplamasında aylık brüt ücretin bir tavan sınırı vardır. 2024 yılı için kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL'dir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2024 TEMMUZ || Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

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