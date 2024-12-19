Haberler
Yaşam
KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
09:58
KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur zammı 2025 için geri sayım sürerken kıdem tazminatı tavanı 2025 memur maşlarıyla birlikte artacak. Enflasyon farkıyla belirlenecek olan zamlı maaşların ardından yeni yılın ilk 6 ayı geçerli olacak tazminattın tavanı da netleşmiş olacak. Milyonlarca çalışanın gündeminde olan konuya dair detaylar araştırılıyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte hesaplama tablosu…