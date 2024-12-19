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Haberler Yaşam KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:58

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2025 için geri sayım sürerken kıdem tazminatı tavanı 2025 memur maşlarıyla birlikte artacak. Enflasyon farkıyla belirlenecek olan zamlı maaşların ardından yeni yılın ilk 6 ayı geçerli olacak tazminattın tavanı da netleşmiş olacak. Milyonlarca çalışanın gündeminde olan konuya dair detaylar araştırılıyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte hesaplama tablosu…

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Kıdem tazminatı tavanı 2025 Ocak son dakika zam haberleriyle takip ediliyor. Ocak Haziran döneminde geçerli olacak yen, memur maaşları enflasyon farkıyla belirlenecek. Peki, yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama ekranı

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve yıllık enflasyon %47,09'a geriledi. Böylelikle memur ve emekli maaş zammıyla ilgili 5 aylık tablo da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14,57'lik zammı garantiledi.
Memur ve memur emeklileri için yüzde 10,4'lük zam kesinleşti. Tablo aralık ayı enflasyonu ile güncellenecek.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak uygulamaya koyuldu. Ocak 2025'te maaşlara yüzde 12'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 43 bin 878 lira olacak.
En düşük emekli memur maaşı ise bu zam hesabına göre, 19 bin 697 liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye'de milyonlarca kişi Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde saat 10:00'da ilan edilecek.
Aynı gün bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

ÇALIŞANIN ALABİLECEĞİ EN YÜKSEK TUTARI BELİRLİYOR
Kıdem tazminatı tavanı bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını belirliyor. Başka bir deyişle, brüt maaşı 20 bin lira olan bir işçi her yıl için maksimum 20 bin liralık kıdem tazminatı alabilir.
5 yıl çalışmışsa ve işten çıkarılmışsa kıdem tazminatı olarak 100 bin lira ödeniyor. Ancak brüt maaşı 25 bin lira olan bir işçi kıdem tazminatını tavandan hak eder ve her yıl için 25 bin lira değil 23 bin 489 lira 83 kuruş ödeme alabilir. 5 yıl çalıştıysa 117 bin 449 lira 15 kuruş kıdem tazminatı alır.

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