Kilis iftar vakti 2025: Kilis İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Kilis iftar vakti ve sahur saatleri takip ediliyor. Güneşin doğuşu ve batışıyla belirlenen namaz vakitlerinde oruçlarını tutacak İslam alemi 81 ilde araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Kilis de o iller arasında yer alıyor. İşte, 2025 Ramazan İmsakiye ile Kilis sahur vakti ve iftar saatleri: