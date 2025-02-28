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Haberler Yaşam Kilis iftar vakti 2025: Kilis İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:10

Kilis iftar vakti 2025: Kilis İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kilis İmsakiye 2025 ile imsak ve iftar vakitleri takip ediliyor. İlk sahurlarına kalkmaya hazırlanan İslam alemi bu özel günlerin heyecanını yaşıyor. Sahur vakti ile başlayacak oruç günleri iftarla birlikte son bulacak ve teravih namazı ile zenginleşecek. Peki; Kilis iftar vakti saat kaçta?

Kilis iftar vakti 2025: Kilis İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Kilis iftar vakti ve sahur saatleri takip ediliyor. Güneşin doğuşu ve batışıyla belirlenen namaz vakitlerinde oruçlarını tutacak İslam alemi 81 ilde araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Kilis de o iller arasında yer alıyor. İşte, 2025 Ramazan İmsakiye ile Kilis sahur vakti ve iftar saatleri:

Kilis iftar vakti 2025: Kilis İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KİLİS İMSAKİYE 2025: KİLİS İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye ile Ramazan ayı takip edilmeye başladı. 81 il için ayrı ayrı belirlenen saatlerde sahur ve iftar yapacak İslam alemi namaz vakitlerine göre ibadetlerini gerçekleştiriyor. İşte, Kilis imsak (sahur) ve iftar vakitleri:

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Kilis iftar vakti 2025: Kilis İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KİLİS İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:37

İftar Vakti: 18:32

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:35

İftar Vakti: 18:33

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:34

İftar Vakti: 18:34

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:33

İftar Vakti: 18:35

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:31

İftar Vakti: 18:36

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Kilis iftar vakti 2025: Kilis İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KİLİS TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu mübarek ayda her gün tekrar edilecek oruçla birlikte teravih namazı da tamamlayıcı olacak. İlk teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Kilis'te ilk teravih namazı vakti saat 19.45 olacak. İşte, diğer günlere ait saatler:

1 Mart Cumartesi: 19:46

2 Mart Pazar: 19:47

3 Mart Pazartesi: 19:48

4 Mart Salı: 19:49

5 Mart Çarşamba: 19:50

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kilis iftar vakti 2025: Kilis İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. günü olarak bilinen ve Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirildiği rivayet edilen Kadir Gecesi 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

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