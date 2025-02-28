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Kilis iftar vakti 2025: Kilis İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
17:10
Kilis iftar vakti 2025: Kilis İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kilis İmsakiye 2025 ile imsak ve iftar vakitleri takip ediliyor. İlk sahurlarına kalkmaya hazırlanan İslam alemi bu özel günlerin heyecanını yaşıyor. Sahur vakti ile başlayacak oruç günleri iftarla birlikte son bulacak ve teravih namazı ile zenginleşecek. Peki; Kilis iftar vakti saat kaçta?