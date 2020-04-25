Her sene olduğu gibi bu yıl da İslamiyet açısından önemli olan Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslümanın araştırdığı konuların başında kendi şehirlerine ait 2020 imsakiye ile iftak ve sahur vakitleri geliyor. Bu kapsamda; 2020 Kilis ve Osmaniye sahur ve iftar saati kaçta? Sorusu internet aracılığı ile cevap arıyor. Günahların bir bir affedildiği Cennetin kapılarının açıldığı bu tarihlerde Ramazan ayı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu iki ilimizin 2020 Ramazan imsakiyesini haberimizde yine sizler için derledik. Buna göre; Kilis ve Osmaniye'de sahur ve iftar saati kaçta? İşte Kilis, Osmaniye imsakiye ile iftar vakti!