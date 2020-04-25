Kilis, Osmaniye imsakiye ile iftar vakti! 2020 Kilis ve Osmaniye’de sahur ve iftar saati kaçta?

Kilis ve Osmaniye'de iftar ve sahur saati kaçta? Sorusu internet üzerinden yanıt arıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk gün binlerce müslüman 2020 imsakiye arayışı içerisine girmiş durumda. Binlerce Müslüman 2020 yılının ilk ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan gün içerisinde birçok vatandaş Kilis ve Osmaniye'de sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu mübarek bu mübaret ay Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır ve İslamiyet'te oruç tutma ayıdır. Bu iki ilin imsakiyesini bir araya derlediğimiz haberimizde tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte 2020 Kilis ve Osmaniye imsakiye ile iftar vakti...

KİLİS VE OSMANİYE'DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Oruçlunun sevineceği iki ân vardır: Bir, iftar ettiği zaman sevinir, bir de Rabbine kavuştuğu zaman orucunun karşılığına sevinir.

Peki, 2020 Kilis ve Osmaniye'de sahur ve iftar saati kaçta? İşte imsakiye ile güncel saatler...