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, 'yaşayan ' oldu

Giriş Tarihi: 28.03.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 12:43
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, 'yaşayan ' oldu
Kilitbahir Kalesi, 'yaşayan müze' oldu

Çanakkale Boğazı'nın güvenliği için 1462-1463 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Avrupa Yakası'ndaki üç yapraklı yonca şeklindeki , 7 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 'yaşayan ' haline getirildi.

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, 'yaşayan ' oldu
Kilitbahir Kalesi, 'yaşayan müze' oldu

Sarı Kule ve 7 kattan oluşan Ana Kule'de, Piri Reis'in hayatından kale içindeki günlük yaşama, Osmanlı kalelerinin mimarisinden savunmasına, ticaretten ibadete kadar her şey, bugünün teknolojisiyle ziyaretçilere anlatılıyor.

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, 'yaşayan ' oldu
Kilitbahir Kalesi, 'yaşayan müze' oldu

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'nin, ülkenin aktif olarak kullanılan tek kale si olduğunu söyledi.

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, 'yaşayan ' oldu
Kilitbahir Kalesi, 'yaşayan müze' oldu

Fatih Sultan Mehmet'in, Çanakkale Boğazı'nın güvenliği için 1462-63 yıllarında Avrupa yakasında inşa ettirdiği üç yapraklı yonca şeklindeki , Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2011'de restorasyona alındı.

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, 'yaşayan ' oldu
Kilitbahir Kalesi, 'yaşayan müze' oldu

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki kalenin restorasyonu 2015'te tamamlandı.

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, 'yaşayan ' oldu
Kilitbahir Kalesi, 'yaşayan müze' oldu

Ardından, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, çevre düzenlemesi ve kale oluşturulması kapsamında teşhir-tanzim çalışmaları başlatıldı. Sahil, yürüyüş yolu, otopark, çim alanları ve aydınlatma düzenlemesi yapıldı.

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, 'yaşayan ' oldu
Kilitbahir Kalesi, 'yaşayan müze' oldu

KALE MUHAFIZLARI, 'YEKTİR ALLAH' NİDALARIYLA KARŞILIYOR

Tehşir-tanzim çalışmalarıyla 'yaşayan ' haline getirilen içindeki 7 katlı Ana Kule'de, kaledeki günlük hayat; Pîrî Reis bölümünde, Türk denizci Pîrî Reis'in hayatı ve Kitab-ı Bahriye; Kilitbahir sinevizyon bölümünde, Kilitbahir Kale Müzesi ve Kilitbahir Kalesi hakkında bilgileri içeren belgesel; Engelsiz Müze bölümünde, Osmanlı kalelerinin mimarisi, teşkilat yapısı, savunma, ticaret, ibadet ve gündelik hayatı bugünün teknolojisi kullanılarak anlatılıyor.

Kalenin restorasyonu sırasında bulunan Çanakkale Savaşları'na ait eserler ile seramik tabaklar da sergileniyor.

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