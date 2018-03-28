Kilitbahir Kalesi, 'yaşayan müze' oldu

KALE MUHAFIZLARI, 'YEKTİR ALLAH' NİDALARIYLA KARŞILIYOR
Tehşir-tanzim çalışmalarıyla 'yaşayan müze' haline getirilen Kilitbahir Kalesi içindeki 7 katlı Ana Kule'de, kaledeki günlük hayat; Pîrî Reis bölümünde, Türk denizci Pîrî Reis'in hayatı ve Kitab-ı Bahriye; Kilitbahir sinevizyon bölümünde, Kilitbahir Kale Müzesi ve Kilitbahir Kalesi hakkında bilgileri içeren belgesel; Engelsiz Müze bölümünde, Osmanlı kalelerinin mimarisi, teşkilat yapısı, savunma, ticaret, ibadet ve gündelik hayatı bugünün teknolojisi kullanılarak anlatılıyor.
Kalenin restorasyonu sırasında bulunan Çanakkale Savaşları'na ait eserler ile seramik tabaklar da sergileniyor.