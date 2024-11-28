Giriş Tarihi: 28.11.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
13:58
Kim bu yabancı? Narin Güran ile ilgili ne sordular? Sinirlenip oturduğu yerden kaldırdılar!
Narin Güran cinayetinde çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce aile üyelerinin yaptığı toplantının görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde; Narin'in babası Arif Güran ile amcası Erhan Güran'ın da olduğu aile üyelerinin, aileden olmadığı tahmin edilen bir kişiye Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordukları, bir süre sonra aile üyelerinden birinin sinirlenip, o kişiyi oturduğu yerden kaldırdığı, ardından o kişinin bir aile üyesiyle ayrılarak görüntüden çıktığı anlar yer aldı.