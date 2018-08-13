Kim Milyoner Olmak İster 768. bölüm soru ve cevapları!
Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü bölümünde sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte Milyoner'in bugünkü bölümünde sorulan sorular ve cevapları...
Giriş Tarihi: 13.08.2018 22:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 23:38
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Kim Milyoner Olmak İster 768. bölüm soru ve cevapları!
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Kim Milyoner Olmak İster 768. bölüm soru ve cevapları!