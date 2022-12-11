Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken ayrıntı… Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soruları açtıranlar arasına adını yazdırdı!

Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:57

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken ayrıntı… Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soruları açtıranlar arasına adını yazdırdı!

Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk sorular, bu akşam en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Batu Alıcı milyonluk soruyu görenler arasına girerken, bundan önce üç yarışmacı bu başarıya imza atabilmişti. Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru en son 2019 yılında Arda Ayten tarafından açılmıştı. Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruda Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarasını doğru bilirken, büyük bir özveri ve sakinlikle adından söz ettirdi. Henüz 20 yaşında olan Batu'nun kaderi herkesçe merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında bir tarih yazılacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken o ince ayrıntı… ayrıntı