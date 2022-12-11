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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken ayrıntı… Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soruları açtıranlar arasına adını yazdırdı!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:57

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken ayrıntı… Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soruları açtıranlar arasına adını yazdırdı!

Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk sorular, bu akşam en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Batu Alıcı milyonluk soruyu görenler arasına girerken, bundan önce üç yarışmacı bu başarıya imza atabilmişti. Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru en son 2019 yılında Arda Ayten tarafından açılmıştı. Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruda Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarasını doğru bilirken, büyük bir özveri ve sakinlikle adından söz ettirdi. Henüz 20 yaşında olan Batu'nun kaderi herkesçe merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında bir tarih yazılacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken o ince ayrıntı… ayrıntı

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken ayrıntı… Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soruları açtıranlar arasına adını yazdırdı!

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru, dördüncü defa ekranda izleyicilerin karşısına çıkacak. Uzun süredir son soru açılmazken, bundan önceki üç yarışmacı hakkında detaylar oldukça ilgi çekici. Batu Alıcı son soruya doğru cevap vererek milyon lirayı evine götürmek istiyor.

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken ayrıntı… Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soruları açtıranlar arasına adını yazdırdı!

400 BİNLİK SORUYU DOĞRU BİLDİ

Yarışmacı Batu Alıcı, 400 bin TL'lik soruyu doğru bilerek bir milyonluk soruyu açmayı başardı. Soru şu şekildeydi;

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Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken ayrıntı… Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soruları açtıranlar arasına adını yazdırdı!

SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken ayrıntı… Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soruları açtıranlar arasına adını yazdırdı!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm, 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20.00'da yayımlanacak.

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu görenlerde dikkat çeken ayrıntı… Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soruları açtıranlar arasına adını yazdırdı!

SON SORUYU AÇTIRAN DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI OLDU

4 Aralık 2022 tarihli Kim Milyoner Olmak İster programında 20 yaşındaki Batu Alıcı, bir milyonluk soruyu açmayı başardı. Şimdide kadar sadece bir kişi büyük ödülü kazanabilirken, Batu'dan önce üç kişi son soruya kadar gelebilmişti.

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