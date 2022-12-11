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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon kazanmıştı! Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten’in son hali ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor
Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 14:43

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon kazanmıştı! Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten’in son hali ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı, verdiği doğru yanıtlarla 1 Milyon TL'lik son soruyu açtırmaya hak kazandı. Alıcı'nın bu başarısıyla beraber yarışma tarihinde 1 milyon TL değerindeki soru dördüncü kez açılacak. Bu noktada akıllara Milyoner'de 1 milyon TL'yi kazanarak Türkiye'nin gündemine oturan Arda Ayten geldi. Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten'in son hali ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayten'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. İşte Milyoner Arda Ayten'in son hali…

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon kazanmıştı! Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten’in son hali ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Sunuculuğunu ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV ekranlarının uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Türk televizyonlarının ilgiyle takip edilen programları arasında yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon kazanmıştı! Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten’in son hali ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Uzun yıllar boyunca farklı sunucularla evlerimize konuk olan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, her bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon kazanmıştı! Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten’in son hali ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Birbirinden başarılı yarışmacıların gelip geçtiği programın son bölümünde 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, gösterdiği performansla izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon kazanmıştı! Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten’in son hali ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Sempatik ve pozitif tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Alıcı, "Kim Milyoner Olmak İster?"in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan da tam not aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon kazanmıştı! Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten’in son hali ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Yarışmada tarihi anlardan birine imza atan Alıcı, yanıtlarıyla 1 Milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Genç yarışmacının yakaladığı başarıyla Kim Milyoner Olmak İster tarihinde dördüncü kez 1 milyon TL değerindeki soru açılacak.

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