Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon kazanmıştı! Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten’in son hali ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 14:43

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon kazanmıştı! Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten’in son hali ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı, verdiği doğru yanıtlarla 1 Milyon TL'lik son soruyu açtırmaya hak kazandı. Alıcı'nın bu başarısıyla beraber yarışma tarihinde 1 milyon TL değerindeki soru dördüncü kez açılacak. Bu noktada akıllara Milyoner'de 1 milyon TL'yi kazanarak Türkiye'nin gündemine oturan Arda Ayten geldi. Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu Arda Ayten'in son hali ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayten'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. İşte Milyoner Arda Ayten'in son hali…