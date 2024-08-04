Kira Artış Oranı Ağustos 2024 Hesaplama | TEFE-TÜFE ile kira artış zammı açıklandı mı, ne zaman belli olacak, ne olur?

TEMMUZ AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran enflasyonu yüzde 1.64 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.