Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.08.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:01

Kira Artış Oranı Ağustos 2024 Hesaplama | TEFE-TÜFE ile kira artış zammı açıklandı mı, ne zaman belli olacak, ne olur?

Kira artış oranı Ağustos 2024 hesaplama işlemleri başlıyor. Yüzde 25 zam sınırının Temmuz ayı itibarıyla son bulması ardından konut ve iş yeri için hesaplar her yeni ayda hız kazanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları (TEFE-TÜFE rakamları) sonrası kira zammı da ortaya çıkacak. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki artışı düzene sokan bu sistemde hesabın nasıl yapıldığı ise merak konusu. Peki; Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte, detaylar...

Kira Artış Oranı Ağustos 2024 Hesaplama | TEFE-TÜFE ile kira artış zammı açıklandı mı, ne zaman belli olacak, ne olur?

Kira Artış Oranı Ağustos 2024 için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında belli olan enflasyonla birlikte kira zammı hesaplama tabloları da ortaya çıkıyor. Ev ve iş yeri için ayrı ayrı değerlendirilen hesapların ardından ev sahipleri kiracılarına yeni oranı bildirebilecek. Peki; kira artış oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

Kira Artış Oranı Ağustos 2024 Hesaplama | TEFE-TÜFE ile kira artış zammı açıklandı mı, ne zaman belli olacak, ne olur?

TEMMUZ AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran enflasyonu yüzde 1.64 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kira Artış Oranı Ağustos 2024 Hesaplama | TEFE-TÜFE ile kira artış zammı açıklandı mı, ne zaman belli olacak, ne olur?

Belirlenen orana göre ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği artış yüzde 65,07 oldu.

Kira Artış Oranı Ağustos 2024 Hesaplama | TEFE-TÜFE ile kira artış zammı açıklandı mı, ne zaman belli olacak, ne olur?

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?

5 Ağustos Pazartesi gün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile kira artışı da ortaya çıkacak.

Peki kira zammı nasıl hesaplanır?

Kira Artış Oranı Ağustos 2024 Hesaplama | TEFE-TÜFE ile kira artış zammı açıklandı mı, ne zaman belli olacak, ne olur?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

SON DAKİKA