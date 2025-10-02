KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2025: Ekim 2025 kira artışı yüzde kaç olacak, oran açıklandı mı? İşte örnek hesaplama

Ekim 2025 kira zammı için bekleyiş sürüyor. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranıyla birlikte kira artış oranı da netleşecek. Konut kiralarında uygulanacak zam, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Peki, Ekim ayında kiralara ne kadar zam gelecek? İşte örnek kira zammı hesaplama.