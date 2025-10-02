Haberler
KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2025: Ekim 2025 kira artışı yüzde kaç olacak, oran açıklandı mı? İşte örnek hesaplama
Giriş Tarihi: 02.10.2025 23:43
Ekim 2025 kira zam oranı merakla araştırılıyor. Kiracılar ve ev sahipleri gözlerini TÜİK'in açıklayacağı enflasyon (TÜFE) verilerine çevirdi. Konut kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama TÜFE, bu ay yapılacak zam oranını belirleyecek. Peki, Ekim 2025 kira artışı yüzde kaç olacak, oran açıklandı mı?