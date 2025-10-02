Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2025: Ekim 2025 kira artışı yüzde kaç olacak, oran açıklandı mı? İşte örnek hesaplama
Giriş Tarihi: 02.10.2025 23:43

Ekim 2025 kira zam oranı merakla araştırılıyor. Kiracılar ve ev sahipleri gözlerini TÜİK'in açıklayacağı enflasyon (TÜFE) verilerine çevirdi. Konut kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama TÜFE, bu ay yapılacak zam oranını belirleyecek. Peki, Ekim 2025 kira artışı yüzde kaç olacak, oran açıklandı mı?

Ekim 2025 kira zammı için bekleyiş sürüyor. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranıyla birlikte kira artış oranı da netleşecek. Konut kiralarında uygulanacak zam, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Peki, Ekim ayında kiralara ne kadar zam gelecek? İşte örnek kira zammı hesaplama.

2025 EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Ekim ayı kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Eylül ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak.

Ekim ayı kira artış oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü belli olacak.

EYLÜL AYINDA KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Eylül ayında kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre %39,62 olarak belirlendi.

YILBAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARI

  • Ocak: 56,35
  • Şubat: 53,83
  • Mart: 51,26
  • Nisan: 48,73
  • Mayıs: 45,80
  • Haziran: 43,23
  • Ağustos: 41,13
  • Eylül: 39.62
ÖENEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

* Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
* Kira Artış Oranı: 41,13
* 2025 Kira Artış Tutarı: 12,339
* 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 42,339

Yeni kira bedeli:
10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL