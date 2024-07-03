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Haberler Yaşam KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA || TEFE-TÜFE ile 2024 Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 08:29

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA || TEFE-TÜFE ile 2024 Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç, açıklandı mı?

Kira artış oranı hesaplama konut ve iş yeri için ayrı ayrı araştırılıyor. Yüzde 25 zam sınırının kalmasıyla birlikte hesaplar hız kazanıyor. Enflasyonda TEFE-TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira zammı ne kadar olacak merak ediliyor. 3 Temmuz bugün gerçekleşecek TÜİK açıklaması ardından kiracılar ve ev sahipleri planlarını çıkaracak. Peki; 2024 Temmuz ayı kira artışı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç? İşte, ayrıntılar...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA || TEFE-TÜFE ile 2024 Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç, açıklandı mı?

Kira artış oranı temmuz 2024 için araştırılmaya başladı. Özellikle kiracıların gündeminde yer alan konuyla ilgili kira zammı hesaplama işlemleri başlıyor. Konut ve dükkan üzerinden yeniden hesaplanacak artışta zam sınırı uygulaması sona erdi. Peki; yeni kira artışı ne kadar, yüzde kaç, belli oldu mu?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA || TEFE-TÜFE ile 2024 Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç, açıklandı mı?

YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI UYGULAMASI SONA ERDİ!

Konutlarda kiracı ve ev sahibi arasında uygulanan yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulaması 1 Temmuz 2024 itibarıyla son buldu. Buna göre konutlarda da kira zammı iş yerlerinde olduğu gibi TEFE-TÜFE oranları ile belirlenecek.

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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA || TEFE-TÜFE ile 2024 Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç, açıklandı mı?

HAZİRAN AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE KAÇ OLDU?

Mayıs enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı:

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA || TEFE-TÜFE ile 2024 Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç, açıklandı mı?

TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?

3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile emekli ve memur zammı belirlenirken kira artışı da ortaya çıkacak. Belirlenen orana göre ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği artış ortaya çıkacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA || TEFE-TÜFE ile 2024 Temmuz ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç, açıklandı mı?

KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

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