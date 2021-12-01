Aralık ayına girilmesiyle beraber kira artış oranı binlerce kişinin gündeminde yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kira zammı, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından araştırılıyor. TÜİK tarafından 3 Aralık Cuma günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli olacak. Yaklaşan süreyle beraber sorgulamalar bu yönde hız kazandı. Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı…