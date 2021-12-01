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Haberler Yaşam Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 14:21

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Aralık ayına girilmesiyle beraber kira artış oranı binlerce kişinin gündeminde yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kira zammı, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından araştırılıyor. TÜİK tarafından 3 Aralık Cuma günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli olacak. Yaklaşan süreyle beraber sorgulamalar bu yönde hız kazandı. Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı…

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna son günlerde yanıt aranıyor. Geçen ay, on iki aylık ortalamalara göre kira zammı %16,42 artış göstermişti. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira artış oranı hesaplaması ise merak ediliyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE Kasım kira artış oranı ayın 3'nde belli olacak.

Kira zammı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından 3 Kasım 2021 tarihinde belli olacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: %17,09

Zam bedeli: 170,9 TL

Zamlı kira bedeli: 1.170,9 TL

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Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

2021 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayı 2021 kira artış oranı, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

Böylelikle kirada %17,09 artış gerçekleşti.

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
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