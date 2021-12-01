Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

2021 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayı 2021 kira artış oranı, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

Böylelikle kirada %17,09 artış gerçekleşti.