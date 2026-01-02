Türkiye'nin en iyi haber sitesi
KİRA ARTIŞ ORANI OCAK 2026: Kira artış oranı ne zaman belli olacak, hangi tarihte açıklanacak?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranları yeniden gündeme geldi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 2026 Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yerleri için uygulanabilecek zam oranı belli olacak. TÜFE verilerine göre hesaplanan bu oran, kira artışlarında yasal üst sınırı oluşturuyor. Peki, ocak ayında kira zammı ne kadar olacak ve artış oranı nasıl belirleniyor?

Ocak ayına sayılı günler kala, kira sözleşmesi yenileme sürecine girecek milyonlarca kişi 2026 yılı için uygulanacak kira artış oranını yakından takip ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, Ocak 2026'da geçerli olacak kira zam oranı netlik kazanacak. Peki, yeni yılda ocak ayı kira artışı yüzde kaç olacak?

OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak 2026'da uygulanacak kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek. Bu oran, TÜİK'in ocak ayının ilk günlerinde açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek. Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları ise 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyuna duyurulacak.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.

Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.

2025 ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI NE KADARDI?

2025 Aralık ayında kira tavan zam oranı 35,91 olarak açıklandı. Bu kapsamda ev sahipleri kiralarına yüzde 35,91 oranında zam uyguladı.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

Kira zam oranı: % 35,91

Zamlı fiyat: 5.5386,5

Yeni kira bedeli: 20.386,5 TL