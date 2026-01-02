Haberler
KİRA ARTIŞ ORANI OCAK 2026: Kira artış oranı ne zaman belli olacak, hangi tarihte açıklanacak?
02.01.2026 23:06
02.01.2026 23:07
Ocak ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranları yeniden gündeme geldi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 2026 Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yerleri için uygulanabilecek zam oranı belli olacak. TÜFE verilerine göre hesaplanan bu oran, kira artışlarında yasal üst sınırı oluşturuyor. Peki, ocak ayında kira zammı ne kadar olacak ve artış oranı nasıl belirleniyor?