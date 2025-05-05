KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA MAYIS 2025 | Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Kkira artış oranı hesaplaması, 12 aylık TÜFE verisi ortalamasına göre belirlenmektedir. Kira artış oranı nisan ayında 51,26 oldu. Şimdi ise gözler Nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak olan veriler ile birlikte kira artış oranı belli oldu. Peki, 2025 Mayıs ayı kira artışı oranı kaç oldu, nasıl hesaplanır? İşte, hesaplama ekranı ve detaylar...