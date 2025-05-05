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KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA MAYIS 2025 | Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
10:09
KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA MAYIS 2025 | Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne zaman belli olur?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verilerine göre kira artışı oranı hesaplanıyor. Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği rakamlar ile birlikte Mayıs ayı için kira artış oranı hesaplamaları başladı. TÜİK nisan ayında kira zammı oranı yüzde 51.26 olarak belirlenmişti. Peki, Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte, detaylar...