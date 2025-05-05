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Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 10:09

KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA MAYIS 2025 | Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verilerine göre kira artışı oranı hesaplanıyor. Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği rakamlar ile birlikte Mayıs ayı için kira artış oranı hesaplamaları başladı. TÜİK nisan ayında kira zammı oranı yüzde 51.26 olarak belirlenmişti. Peki, Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte, detaylar...

KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA MAYIS 2025 | Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Kkira artış oranı hesaplaması, 12 aylık TÜFE verisi ortalamasına göre belirlenmektedir. Kira artış oranı nisan ayında 51,26 oldu. Şimdi ise gözler Nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak olan veriler ile birlikte kira artış oranı belli oldu. Peki, 2025 Mayıs ayı kira artışı oranı kaç oldu, nasıl hesaplanır? İşte, hesaplama ekranı ve detaylar...

KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA MAYIS 2025 | Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne zaman belli olur?

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.

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KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA MAYIS 2025 | Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne zaman belli olur?

2025 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

MNisan ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı yüzde 48,73 olarak ortaya çıktı.

Hem konutlarda hem iş yerlerinde mayıs ayında tavan yüzde 48,73 olarak uygulanabilecek.

KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA MAYIS 2025 | Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne zaman belli olur?

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA MAYIS 2025 | Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne zaman belli olur?

MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

* Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
* Kira Artış Oranı: 48,73
* Mayıs 2025 Kira Artış Tutarı: 14.619
* Mayıs 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 44.619