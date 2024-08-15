Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:19
Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?
TCKRC koduyla borsada işlem görecek olan Kıraç Galvaniz için halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. 14 Ağustos tarihinde talep toplamaya başlayan şirket için süreç bugün son buluyor. Yıldız Pazar da işlem gören Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?