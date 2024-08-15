Halka Arz takvimi ile duyurulan Kıraç Galvaniz şirketinde talep toplama süreci son bulurken, halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi de yakından takip ediliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği şirket yüzde 26.47 halka arz açıklığı ve 1 milyar TL büyüklüğü ile 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?