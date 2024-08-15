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Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:19

Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

TCKRC koduyla borsada işlem görecek olan Kıraç Galvaniz için halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. 14 Ağustos tarihinde talep toplamaya başlayan şirket için süreç bugün son buluyor. Yıldız Pazar da işlem gören Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

Halka Arz takvimi ile duyurulan Kıraç Galvaniz şirketinde talep toplama süreci son bulurken, halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi de yakından takip ediliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği şirket yüzde 26.47 halka arz açıklığı ve 1 milyar TL büyüklüğü ile 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

KIRAÇ GALVANİZ TALEP TOPLAMA SÜRESİ BİTİYOR!

Firma 14-15 Ağustos 2024, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

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Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

KIRAÇ GALVANİZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

Firmanın BIST'te işlem görme tarihi ancak talep toplama süreci bittikten sonra açıklanacak.

Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.

Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi?

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI

Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak, firmanın olası lot miktarı şöyle;

300 bin katılım - 90 lot 2160 TL

700 bin katılım - 39 lot 936 TL

1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL

1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL

1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL

2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL

2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL

3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL

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