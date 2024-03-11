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Kırgız Salıma Omarova’nın şüpheli ölümü: Eşi yatağında…
Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
14:25
Kırgız Salıma Omarova’nın şüpheli ölümü: Eşi yatağında…
Antalya'da Mevlüt Çelik, Kırgız eşi Salıma Omarova'nın yatakta hareket etmediğini fark etti. Durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde, Omarova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının ölümü şüpheli bulunurken büyük şok yaşayan Çelik, kendine gelemedi: Gece 12'ye kadar oturduk. Sonra da…