Kırgız Salıma Omarova’nın şüpheli ölümü: Eşi yatağında…

"MERCİMEK ÇORBASI İSTEDİ…"

Eşiyle birlikte gece 24.00'e kadar oturduklarını belirten Mevlüt Çelik (40), "Gece 12.00'ye kadar oturduk. Daha sonra yatacağını söyledi. Battaniyeyle üstünü örttüm. 'Sabah kalkınca bana mercimek çorbası yap' demişti. Ben de yaptım.