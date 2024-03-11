Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kırgız Salıma Omarova’nın şüpheli ölümü: Eşi yatağında…
Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:25

Kırgız Salıma Omarova’nın şüpheli ölümü: Eşi yatağında…

Antalya'da Mevlüt Çelik, Kırgız eşi Salıma Omarova'nın yatakta hareket etmediğini fark etti. Durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde, Omarova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının ölümü şüpheli bulunurken büyük şok yaşayan Çelik, kendine gelemedi: Gece 12'ye kadar oturduk. Sonra da…

İHA
Kırgız Salıma Omarova’nın şüpheli ölümü: Eşi yatağında…

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi 572 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çelik ile 3 yıldır evli olan Kırgızistan uyruklu Salıma Omarova, gece saatlerinde uyuduktan sonra sabah kalkmadı.

Kırgız Salıma Omarova’nın şüpheli ölümü: Eşi yatağında…

Eşini uyandırmaya çalışan Mevlüt Çelik, sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri Omarova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de belirtilen adrese sevk edilirken, belediye tabibinin yaptığı incelemede Omarova'nın ölümü şüpheli bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Omarova'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırgız Salıma Omarova’nın şüpheli ölümü: Eşi yatağında…

"MERCİMEK ÇORBASI İSTEDİ…"

Eşiyle birlikte gece 24.00'e kadar oturduklarını belirten Mevlüt Çelik (40), "Gece 12.00'ye kadar oturduk. Daha sonra yatacağını söyledi. Battaniyeyle üstünü örttüm. 'Sabah kalkınca bana mercimek çorbası yap' demişti. Ben de yaptım.

Kırgız Salıma Omarova’nın şüpheli ölümü: Eşi yatağında…

Hatta tencere halen sıcak. Sabah kahvaltıdan sonra da koltuk takımını almamı söyledi. Sabah kalktığımda seslendim, cevap vermeyince uyuyor sandım. Çorbanın altını kapattım, sıcak sıcak içmesi için tekrar seslendim tekrar kalkmayınca sağlık ekiplerini aradık" dedi.

Kırgız Salıma Omarova’nın şüpheli ölümü: Eşi yatağında…

Öte yandan hayatını kaybeden Salıma Omarova'nın 1 yıl önce fizik tedavi uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

SON DAKİKA