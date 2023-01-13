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Kırık diş kanser yaptı: Genç adamın başına gelmeyen kalmadı!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 14:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
14:39
Kırık diş kanser yaptı: Genç adamın başına gelmeyen kalmadı!
Duyanları hayrete düşüren olay İstanbul'da yaşandı. 3 ay önce, 2 çürük dişi için doktora giden Hüseyin Güvenaltun, dişlerinden 1'ini çektirdi, kırık olan dişine ise iltihap olduğu için antibiyotik tedavisi uygulandı. Ağrısı geçtiği için doktora gitmeyen Güvenaltun, doktora gidince hayatının şokunu yaşadı. İhmal edilen kırık diş, zamanla dilde yara oluşmasına sebep oldu. Kansere dönüşen yara, boyundaki leflere kadar sıçradı.