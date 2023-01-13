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Haberler Yaşam Kırık diş kanser yaptı: Genç adamın başına gelmeyen kalmadı!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 14:39

Kırık diş kanser yaptı: Genç adamın başına gelmeyen kalmadı!

Duyanları hayrete düşüren olay İstanbul'da yaşandı. 3 ay önce, 2 çürük dişi için doktora giden Hüseyin Güvenaltun, dişlerinden 1'ini çektirdi, kırık olan dişine ise iltihap olduğu için antibiyotik tedavisi uygulandı. Ağrısı geçtiği için doktora gitmeyen Güvenaltun, doktora gidince hayatının şokunu yaşadı. İhmal edilen kırık diş, zamanla dilde yara oluşmasına sebep oldu. Kansere dönüşen yara, boyundaki leflere kadar sıçradı.

Kırık diş kanser yaptı: Genç adamın başına gelmeyen kalmadı!

Dilindeki yara büyüyünce peltek konuşan, S'leri söyleyemeyen, kolları moraran ve gözleri kanlanan Hüseyin, doktordan korktuğu için gitmediğini söyledi. Bu süreçte 6 kilo veren Güvenaltun, dilinin büyük bir kısmı alındığı için tat alma duyusunu büyük oranda kaybetti. Ölümden dönen genç adam bundan sonraki hayatında da konuşmakta güçlük çekecek.

Kırık diş kanser yaptı: Genç adamın başına gelmeyen kalmadı!

3'ÜNCÜ EVRE DİL KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU

3'üncü evre dil kanseri teşhisi konulan Güvenaltun, ameliyatla sağlığına kavuştuktan sonra en çok hamburger yemeyi özlediğini ifade etti. Hastaneden taburcu edilen Güvenaltun, önce işe başlayacağını ardından da ertelediği nişanını yapacağını dile getirdi.

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Kırık diş kanser yaptı: Genç adamın başına gelmeyen kalmadı!

NİŞANI ERTELENDİ

Hüseyin konuşmakta zorlandığı için hastalık sürecini anlatan annesi Hatice Eryılmaz, "Oğlumun 2 dişi çürüktü, biri çekildi diğerine iltihap olduğu için doktor önce tedavi vermiş, sonra çekelim demiş. Oğlum da ağrısı geçince dişin çekilmesi için gitmemiş. Diş zamanla kırılıp, dilini kesmiş, oğlum geçer diye önemsemedi. 1 aydan sonra yara iyileşmeyince biz de tedirgin olduk ama oğlum geçeceğini söyledi. Dildeki yara büyüdü, konuşmakta, yemede, içmede zorluk çekiyordu. Ağrılarından dolayı sürekli ağrı kesici kullanıyordu. Oğlum biraz ihmalkâr davrandı. Çok korktuk çünkü yaşı küçük, hiç aklımızda yoktu. Alkol ve sigara da kullanmazdı. Şükür ameliyattan sonra daha iyi olacağız. 10 Ocak'ta nişan yapacaktık, yarası geçmeyince doktor arayışına girdik. Bazı doktorlar bizi daha çok korkuttu. En sonunda Tayfun hocamla tanıştık, bize umut oldu. Çok şükür şu anda oğlum iyi. Çok hareketli, yerinde duramayan bir çocuktu, bir anda her şeyden kopması ona da bize de ağır geldi. Oğlum bir giyim mağazasında müdür, işine de dönecek patronları ve nişanlısı bu dönemde bizi hiç yalnız bırakmadı" dedi.

Kırık diş kanser yaptı: Genç adamın başına gelmeyen kalmadı!

PROF. DR. APUHAN: DİL KANSERİ HIZLI YAYILIR, ÖLÜMCÜLDÜR

Hüseyin'in ameliyatını yapan Hisar İntercontinantal Hospital'dan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı (KBB) Prof. Dr. Tayfun Apuhan ise dil kanserine yönelik ve hastanın son durumuna ilişkin şunları söyledi: "Dil kanseri boş boyun kanser türleri arasında önemli bir yer tutuyor. Erken teşhis konulup yeterli tedavi yapılmazsa ağız tabanından boyun bölgesine oradan da vücuda yayılarak ölümcül olabilir. O nedenle dil kanserine neden olan etmenlerin bir an önce ortadan kaldırılması gerekir. Hasta bir süre sonra çiğnerken, yutkunurken dil hareketlerinde kısıtlanma, ağrı, uyuşukluk meydana gelir. Boyun bölgesinde metastaz olduysa lenf bezleri büyür. Kulak ağrısı olabilir. Alkol, sigara, gözden kaçmaması gereken HPV virüsü, diş çürüğü, kırığı bu etmenler arasında yer alıyor. Hastamız uzun süre diş problemi yaşamış, kırık ve çürük dişi nedeniyle özel bir merkeze başvurmuş. Diş tedavisi devam ederken dilinin sol tarafında özellikle çürük ve kırık olan dişin yanında yara oluşmuş. Bir süre sonra hasta dilini hareket ettiremez hale gelmiş. Kişilerde dil kanserini genelde 40'lı yaşlardan sonra görürüz. Hastamız genç, aklına böyle bir şey olacağı gelmemiş, geciktirmiş doktora başvurmamış."

Kırık diş kanser yaptı: Genç adamın başına gelmeyen kalmadı!

"HASTAYI ACİL OLARAK AMELİYATA ALDIK, TÜMÖRLÜ DOKUYU ÇIKARDIK"

Hüseyin'in çok genç olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Apuhan, "Hasta bize geldiğinde dilinin üzerinde kırmızı, beyaz renkli kanseri andıran bir görüntüyle karşılaştık. Yapılan testlerden sonra dil kanseri teşhisini koyduk, hızlı yayılmıştı. Dilin çok az bir kısmında tümörlü doku yoktu. Hastayı acil olarak ameliyata aldık. Ameliyat sırasında tümörlü dokuyu çıkardık, kanser boyun bölgesine sıçramıştı oradaki lenf bezlerini temizledik. Daha sonra ağız tabanının tamirini yaptık. Dili flep ile onardık. Ameliyat 6 saat sürdü, başarılıydı. Hastamızın sağlık durumu iyi, taburcu edeceğiz. Diş çürüklerini, kırık dişleri özellikle sağlıksız yapılan diş protezlerini mutlaka kontrol etmek lazım. Bunlar dil kanserlerine zemin hazırlar" diye konuştu.

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